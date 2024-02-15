Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

В Верховной Раде сейчас активно обсуждают вопрос по урегулированию Telegram. По мнению политолога Игоря Чаленко, блокирование может угрожать именно анонимным каналам, распространяющим дезинформацию и пропаганду.

Об этом эксперт заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Почему хотят заблокировать Telegram

По словам эксперта, сегодня мессенджер Telegram является одним из самых популярных ресурсов, из которых люди узнают новости. И так как очень часто среди потока информации можно встретить фейки и пропаганду, как раз назрел вопрос об урегулировании платформы.

"Проблема как раз в отношении тех анонимных больших каналов, которые очень часто не просто занимаются килкбейтом, но и дезинформацией, распространяют фейки", — сказал Чаленко.

Что касается блокировки, то она угрожает анонимным каналам, распространяющим ложь. А вот полный запрет применения вряд ли будет.

Напомним, в Верховной Раде обсуждается вопрос регулирования Telegram. В ГУР, в свою очередь, заявили, что мессенджер содержит ряд угроз безопасности Украины.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны Украина не просто борется с российскими оккупантами на фронте, но и выигрывает дезинформационные пропагандистские атаки РФ.