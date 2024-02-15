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Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

15 февраля 2024 г. 16:08

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16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

Text

14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

Text

13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

Text

13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

Text

12:00 Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

Text

11:10 На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

Text

10:25 Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

Text

09:50 Вез груз в Севастополь — Буданов рассказал детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

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В Верховной Раде сейчас активно обсуждают вопрос по урегулированию Telegram. По мнению политолога Игоря Чаленко, блокирование может угрожать именно анонимным каналам, распространяющим дезинформацию и пропаганду.

Об этом эксперт заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Почему хотят заблокировать Telegram

По словам эксперта, сегодня мессенджер Telegram является одним из самых популярных ресурсов, из которых люди узнают новости. И так как очень часто среди потока информации можно встретить фейки и пропаганду, как раз назрел вопрос об урегулировании платформы.

"Проблема как раз в отношении тех анонимных больших каналов, которые очень часто не просто занимаются килкбейтом, но и дезинформацией, распространяют фейки", — сказал Чаленко.

Что касается блокировки, то она угрожает анонимным каналам, распространяющим ложь. А вот полный запрет применения вряд ли будет.

Напомним, в Верховной Раде обсуждается вопрос регулирования Telegram. В ГУР, в свою очередь, заявили, что мессенджер содержит ряд угроз безопасности Украины.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны Украина не просто борется с российскими оккупантами на фронте, но и выигрывает дезинформационные пропагандистские атаки РФ.

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