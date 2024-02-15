У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

В Україні триває обговорення питання регулювання месенджера Telegram та навіть його блокування. На думку народного депутата від фракції "Слуга народу" Гергія Мазурашу, важливо давати відсіч брехні, де б вона не була, та не обмежувати свободу слова.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що депутат думає про блокування Telegram

За словами Мазурашу, кожен громадянин України має право вільно висловлювати свою думку. У випадку брехні — нести за це відповідальність.

"Треба наводити лад з соцмережами. В якому сенсі? Не варто плутати брехню з свободою слова. Я переконаний, що брехні треба дати відсіч", — сказав Мазурашу.

Що ще варто знати про блокування Telegram

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють питання регулювання Telegram. В ГУР, своєю чергою, заявили, що месенджер містить низку загроз для безпеки України.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.