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У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

15 лютого 2024 р. 13:50

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13:50 У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

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13:50 У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

Text

13:10 Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

Text

12:30 На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

Text

12:00 Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

Text

11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:25 Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

Text

09:50 Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

Text
Новина з відео

08:03 Що відомо про масовану атака окупантів на Україну — ефір Новини.LIVE

14 лютого 2024
Text

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В Україні триває обговорення питання регулювання месенджера Telegram та навіть його блокування. На думку народного депутата від фракції "Слуга народу" Гергія Мазурашу, важливо давати відсіч брехні, де б вона не була, та не обмежувати свободу слова. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що депутат думає про блокування Telegram

За словами Мазурашу, кожен громадянин України має право вільно висловлювати свою думку. У випадку брехні — нести за це відповідальність. 

"Треба наводити лад з соцмережами. В якому сенсі? Не варто плутати брехню з свободою слова. Я переконаний, що брехні треба дати відсіч", — сказав Мазурашу. 

Що ще варто знати про блокування Telegram

Нагадаємо, у Верховній Раді  обговорюють питання регулювання Telegram. В ГУР, своєю чергою, заявили, що месенджер містить низку загроз для безпеки України.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.

 

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13:52 Фінансування соцвиплат — відомо, скільки виділили коштів на початку року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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