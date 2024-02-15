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В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

15 февраля 2024 г. 13:50

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13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

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13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

Text

13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

Text

12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

Text

12:00 Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

Text

11:10 На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:25 Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

Text

09:50 Вез груз в Севастополь — Буданов рассказал детали уничтожения корабля "Цезарь Куников"

Text
Новость с видео

08:03 Что известно о массированной атаке оккупантов на Украину — эфир Новини.LIVE

14 февраля 2024
Text

19:50 Корабль "Цезарь Куников" на дне, коррупция в Минобороны — новости 14 февраля

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19:00 Сценарии окончания войны и F-16 для Украины — прямой эфир Новини.LIVE

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В Украине идет обсуждение вопроса регулирования мессенджера Telegram и даже его блокировки. По мнению народного депутата от фракции "Слуга народа" Гергия Мазурашу, важно давать отпор лжи, где бы она ни была, и не ограничивать свободу слова.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что депутат думает о блокировке Telegram

По словам Мазурашу, каждый гражданин Украины имеет право свободно выражать свое мнение. В случае лжи — нести за это ответственность.

"Нужно наводить порядок с соцсетями. В каком смысле? Не стоит путать ложь со свободой слова. Я убежден, что лжи надо дать отпор", — сказал Мазурашу.

Что еще стоит знать о блокировке Telegram

Напомним, в Верховной Раде обсуждают вопрос регулирования Telegram. В ГУР, в свою очередь, заявили, что мессенджер содержит ряд угроз безопасности Украины.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны Украина не просто борется с российскими оккупантами на фронте, но и выигрывает дезинформационные пропагандистские атаки РФ.

 

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13:52 Финансирование соцвыплат — известно, сколько выделили средств в начале года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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