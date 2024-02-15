В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

В Украине идет обсуждение вопроса регулирования мессенджера Telegram и даже его блокировки. По мнению народного депутата от фракции "Слуга народа" Гергия Мазурашу, важно давать отпор лжи, где бы она ни была, и не ограничивать свободу слова.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что депутат думает о блокировке Telegram

По словам Мазурашу, каждый гражданин Украины имеет право свободно выражать свое мнение. В случае лжи — нести за это ответственность.

"Нужно наводить порядок с соцсетями. В каком смысле? Не стоит путать ложь со свободой слова. Я убежден, что лжи надо дать отпор", — сказал Мазурашу.

Что еще стоит знать о блокировке Telegram

Напомним, в Верховной Раде обсуждают вопрос регулирования Telegram. В ГУР, в свою очередь, заявили, что мессенджер содержит ряд угроз безопасности Украины.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны Украина не просто борется с российскими оккупантами на фронте, но и выигрывает дезинформационные пропагандистские атаки РФ.