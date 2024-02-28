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Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

28 лютого 2024 р. 13:22

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12:41 Українці в російському полоні — які існують методи повернення заручників

Text

12:02 Кешбек за купівлю українських товарів — як програма вплине на економіку

Text

11:45 Зеленський прибув на Балканський саміт ЄС в Албанії — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:41 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

Text

11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

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09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

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Катар є однією з небагатьох країн, яка виступає посередником у процесі обміну українських заручників з російського полону. За словами політолога Петра Олещука, це стає можливим завдяки тому, що країна займає відносно нейтральну позицію та продовжує підтримувати зв'язки з Росією, відповідно — має на неї вплив. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як Катар впливає на РФ

За словами Олещука, попри війну в Україні Катар продовжує підтримувати економічні зв'язки з Росію, між країнами в тому числі відбувається так званий паралельний імпорт. 

"Це, з точки зору України і багатьох держав, є негативними діями. Але з іншого боку це відкриває можливості, що Катар має вплив на Росію. Цей вплив може  в той або інший спосіб реалізовуватися", — сказав Олещук. 

Він додав, що відповідними діями Катар демонструє свій імідж перед Європою, а Росії, своєю чергою, вигідно мати такого партнера. 

"Це в комплексі створює оцей дипломатичний трек, який в кінцевому рахунку дозволяє такі складні питання вирішувати", — сказав експерт. 

Нагадаємо, нещодавно, за посередництва Катару, в Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще 11 дітей.

До слова, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на сьогоднішній день у російському полоні перебувають близько 28 тисяч цивільних українців. Серед заручників — щонайменше троє представників ОБСЄ.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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