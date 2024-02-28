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Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

28 февраля 2024 г. 13:22

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11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

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11:01 "Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

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Катар является одной из немногих стран, выступающей посредником в процессе обмена украинских заложников из российского плена. По словам политолога Петра Олещука, это становится возможным благодаря тому, что страна занимает относительно нейтральную позицию и продолжает поддерживать связь с Россией, соответственно, имеет на нее влияние.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как Катар влияет на РФ

По словам Олещука, несмотря на войну в Украине, Катар продолжает поддерживать экономические связи с Россией, между странами в том числе происходит так называемый параллельный импорт.

"Это, с точки зрения Украины и многих государств, негативные действия. Но с другой стороны это открывает возможности, что Катар имеет влияние на Россию. Это влияние может тем или иным способом реализовываться", — сказал Олещук.

Он добавил, что такими действиями Катар демонстрирует свой имидж перед Европой, а России, в свою очередь, выгодно иметь такого партнера.

"Это в комплексе создает этот дипломатический трек, который в конечном итоге позволяет такие сложные вопросы решать", — сказал эксперт.

Напомним, недавно при посредничестве Катара в Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть еще 11 детей.

К слову, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тысяч гражданских украинцев. Среди заложников — по меньшей мере три представителя ОБСЕ.

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