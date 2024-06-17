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Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

17 червня 2024 р. 22:10

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21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

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19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

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17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

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Ексдепутат Держдуми РФ Костянтин Боровий заявив, що санкції, що вводяться проти Росії, не мають значного впливу та носять більш формальний характер. Він додав, що припинення роботи валютної біржі не є для РФ катастрофою.

Про це він розповів в ефір Вечір.LIVE.

Чому санкції проти РФ мають лише формальний характер

"Санкції, які вводяться проти Росії, вони не діють, вони мають такий формальний характер. Закриття валютної біржі — ах, яка катастрофа. Радянський Союз існував взагалі без жодних бірж", — зазначив Боровий.

Він також заявив, що Росія може продовжувати існувати довго за умови високих цін на нафту, які підтримуються західною демократичною адміністрацією. 

"А те що стосується, чи довго проіснує в цьому стані Росія, вона може існувати нескінченно, поки є високі ціни на нафту. Які підтримуються тією самою демократичною адміністрацією. Західна спільнота оплачує Путіну цю війну. І це до трильйона доларів на рік. І це може продовжуватися нескінченно, поки не буде справжніх санкцій", — додав ексдепутат РФ.

Раніше економіст Ігор Гарбарук переконаний, що ефективна санкційна політика змусять Росію дотримуватися рішень Саміту миру

Нагадаємо, Німеччина та Чехія наполягають на повній відмові ЄС від енергоносіїв з Росії. Країни хочуть відмовитись від трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива.

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22:55 Міністерка оборони Чехії прокоментувала вибух на полігоні

22:45 Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 Графіки відключень у Харкові — в які години містяни будуть без світла завтра

22:34 У Польщі частині українських водіїв заборонили працювати в таксі — що сталося

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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