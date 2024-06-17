Ексдепутат Держдуми РФ Костянтин Боровий заявив, що санкції, що вводяться проти Росії, не мають значного впливу та носять більш формальний характер. Він додав, що припинення роботи валютної біржі не є для РФ катастрофою.

Про це він розповів в ефір Вечір.LIVE.

Чому санкції проти РФ мають лише формальний характер

"Санкції, які вводяться проти Росії, вони не діють, вони мають такий формальний характер. Закриття валютної біржі — ах, яка катастрофа. Радянський Союз існував взагалі без жодних бірж", — зазначив Боровий.

Він також заявив, що Росія може продовжувати існувати довго за умови високих цін на нафту, які підтримуються західною демократичною адміністрацією.

"А те що стосується, чи довго проіснує в цьому стані Росія, вона може існувати нескінченно, поки є високі ціни на нафту. Які підтримуються тією самою демократичною адміністрацією. Західна спільнота оплачує Путіну цю війну. І це до трильйона доларів на рік. І це може продовжуватися нескінченно, поки не буде справжніх санкцій", — додав ексдепутат РФ.

Раніше економіст Ігор Гарбарук переконаний, що ефективна санкційна політика змусять Росію дотримуватися рішень Саміту миру.

Нагадаємо, Німеччина та Чехія наполягають на повній відмові ЄС від енергоносіїв з Росії. Країни хочуть відмовитись від трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива.