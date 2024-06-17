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Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

17 июня 2024 г. 22:10

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20:01 Страны-партнеры готовы идти на компромиссы с Путиным, он этим пользуется – политолог

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Экс-депутат Госдумы РФ Константин Боровой заявил, что вводимые против России санкции не имеют значительного влияния и носят более формальный характер. Он добавил, что прекращение работы валютной биржи не является для РФ катастрофой.

Об этом он рассказал в эфир Вечер.LIVE.

Почему санкции против РФ носят только формальный характер

"Санкции, которые вводятся против России, они не действуют, они носят такой формальный характер. Закрытие валютной биржи — ах, какая катастрофа. Советский Союз существовал вообще без бирж", — отметил Боровой.

Он также заявил, что Россия может продолжать существовать долго при высоких ценах на нефть, которые поддерживаются западной демократической администрацией.

"А то что касается, долго ли просуществует в этом состоянии Россия, она может существовать бесконечно, пока есть высокие цены на нефть. Поддерживаемые той же демократической администрацией. Западное сообщество оплачивает Путину эту войну. И это до триллиона долларов в год. И это может продолжаться до бесконечности, пока не будет настоящих санкций", — добавил экс-депутат РФ.

Ранее экономист Игорь Гарбарук убежден, что эффективная санкционная политика заставят Россию придерживаться решений Саммита мира.

Напомним, Германия и Чехия настаивают на полном отказе ЕС от энергоносителей из России. Страны хотят отказаться от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.

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19:44 Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

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