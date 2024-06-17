Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Экс-депутат Госдумы РФ Константин Боровой заявил, что вводимые против России санкции не имеют значительного влияния и носят более формальный характер. Он добавил, что прекращение работы валютной биржи не является для РФ катастрофой.

Об этом он рассказал в эфир Вечер.LIVE.

Почему санкции против РФ носят только формальный характер

"Санкции, которые вводятся против России, они не действуют, они носят такой формальный характер. Закрытие валютной биржи — ах, какая катастрофа. Советский Союз существовал вообще без бирж", — отметил Боровой.

Он также заявил, что Россия может продолжать существовать долго при высоких ценах на нефть, которые поддерживаются западной демократической администрацией.

"А то что касается, долго ли просуществует в этом состоянии Россия, она может существовать бесконечно, пока есть высокие цены на нефть. Поддерживаемые той же демократической администрацией. Западное сообщество оплачивает Путину эту войну. И это до триллиона долларов в год. И это может продолжаться до бесконечности, пока не будет настоящих санкций", — добавил экс-депутат РФ.

Ранее экономист Игорь Гарбарук убежден, что эффективная санкционная политика заставят Россию придерживаться решений Саммита мира.

Напомним, Германия и Чехия настаивают на полном отказе ЕС от энергоносителей из России. Страны хотят отказаться от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.