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Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

17 червня 2024 р. 13:42

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Економіст Ігор Гарбарук переконаний, що ефективна санкційна політика змусять Росію дотримуватися рішень Саміту миру. Це пов’язано з тим, що держава-агресор продовжує бути прив’язаною до загальних економічних процесів у світі.

Таку думку Гарбарук озвучив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 17 червня.

Санкції мають вплинути на Росію

Економіт зазначив, що у світі завжди є можливості впливу на ту чи іншу державу. Росія за будь-яких обставин лишається прив'язаною до глобального світу та загальних економічних процесів. 

"У разі необхідності, світ повинен застосувати жорсткі санкції, зокрема, і повне припинення економічних відносин із РФ. Також важливий військовий вплив на РФ, тобто ракети мають залітати на понад 300 км на російську територію і вражати стратегічно важливі військові об'єкти", — зазначив Гарбарук.

Експерт додав, що Європа та інші партнери повинні відмовитися від політики подвійних стандартів. Йдеться, зокрема, про випадки, коли з одного боку вони підтримують Україну і говорять про демократичні цінності, а з іншого — продовжують торгівельні відносини з РФ.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо 14-го пакету санкцій проти РФ. Причиною стало вето з боку Німеччини.

Раніше ми писали, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Мова йде про реактивні системи HIMARS, комплекси ППО, танки Leopard та боєприпаси.

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13:52 Зеленський подякував українським захисникам

13:51 На Львівщині дитину вкусила гадюка — деталі інциденту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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