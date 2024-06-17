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Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

17 июня 2024 г. 13:42

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Экономист Игорь Гарбарук убежден, что эффективная санкционная политика заставят Россию придерживаться решений Саммита мира. Это связано с тем, что государство-агрессор продолжает быть привязано к общим экономическим процессам в мире.

Такое мнение Гарбарук озвучил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 июня.

Санкции должны повлиять на Россию

Экономит отметил, что в мире всегда есть возможности влияния на то или иное государство. Россия при любых обстоятельствах остается привязанной к глобальному миру и общим экономическим процессам.

"В случае необходимости мир должен применить жесткие санкции, в частности, и полное прекращение экономических отношений с РФ. Также важно военное влияние на РФ, то есть ракеты должны залетать более чем на 300 км на российскую территорию и поражать стратегически важные военные объекты", — отметил Гарбарук.

Эксперт добавил, что Европа и другие партнёры должны отказаться от политики двойных стандартов. Речь идет, в частности, о случаях, когда с одной стороны они поддерживают Украину и говорят о демократических ценностях, а с другой — продолжают торговые отношения с РФ.

Напомним, страны-члены Европейского Союза не достигли консенсуса по поводу 14-го пакета санкций против РФ. Причиной послужило вето со стороны Германии.

Ранее мы писали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Речь идет о реактивных системах HIMARS, комплексах ПВО, танках Leopard и боеприпасах.

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