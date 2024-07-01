Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про зростання курсу американської валюти до 54 гривень за долар. Також дізнаємося, чи готується нове підвищення тарифів на комуналку, зокрема, на світло. Крім того, обговоримо економічне бронювання.

Подивитися ефір о 13:00 дня можна за посиланням.

Про що ефір

Окрім тарифів на комуналку та зростання курсу долара, гості сьогоднішнього етеру обговорять технічний дефолт, удари по російських НПЗ та підписані безпекові угоди.

Гості сьогоднішнього ефіру:

економіст, фінансист Сергій Фурса;

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

заступник міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019-2020 рр) Павло Кухта;

речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує девальвацію національної валюти та зростання курсу долара.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.