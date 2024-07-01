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Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

01 липня 2024 р. 12:56

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13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

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13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

Text

12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

Text

11:59 Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:13 Нардеп Федієнко розповів про погрози від людей у військовій формі

Text

10:45 Ракетний удар по Києву — пресофіцер ДСНС розповів про наслідки падіння уламків на Оболоні

Text

09:39 У РНБО закликали українців готуватися до зими і розраховувати на власні сили

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Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про зростання курсу американської валюти до 54 гривень за долар. Також дізнаємося, чи готується нове підвищення тарифів на комуналку, зокрема, на світло. Крім того, обговоримо економічне бронювання.

Подивитися ефір о 13:00 дня можна за посиланням.

Про що ефір

Окрім тарифів на комуналку та зростання курсу долара, гості сьогоднішнього етеру обговорять технічний дефолт, удари по російських НПЗ та підписані безпекові угоди.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • заступник міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019-2020 рр) Павло Кухта;
  • речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд  прогнозує девальвацію національної валюти та зростання курсу долара.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.

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14:19 Скільки російських КАБів цьогоріч впали у Росії — ЗМІ назвали офіційні цифри

14:08 Укрпошта оновила тарифи з 1 липня — як змінились ціни

14:08 Львівські дошкільнята зібрали понад мільйон гривень на дрони для ЗСУ

13:56 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

13:54 На Миколаївщині пролунав вибух — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:49 Держслужбовці задекларували понад 156 млн грн виграшів в онлайн-казино — розслідування

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13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

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12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

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11:59 Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:13 Нардеп Федієнко розповів про погрози від людей у військовій формі

Text

10:45 Ракетний удар по Києву — пресофіцер ДСНС розповів про наслідки падіння уламків на Оболоні

Text

09:39 У РНБО закликали українців готуватися до зими і розраховувати на власні сили

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17:28 Росія навчилася обходити санкції — Зеленський пояснив, чому українські дрони не замінюють ракети