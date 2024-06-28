Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 28 червня.

Підняття тарифів на комунальні послуги

Попенко зазначив, що Верховна Рада розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Наразі голосів "за" підвищення ціни недостатньо, але робота йде.

"Наскільки я знаю, Верховна Рада України серйозно розглядає питання можливого підняття тарифу на газ, на розподіл газу і тепло, вже цієї осені. Поки що немає достатньої кількості голосів, щоб за це проголосували, але робота йде", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Він додав, що міністерство останні декілька днів заперечує можливість підвищення вартості електроенергії, але водночас лунають заяви про необхідність підняття тарифів. Зокрема, народний депутат Нагорняк заявив, що тарифи потрібно підіймати до семи гривень.

"Можна очікувати чергове підняття тарифів вже восени навіть на електроенергію", — заявив Попенко.

Нагадаємо, українці підтримали петицію до президента Володимира Зеленського про заборону підвищення тарифу на електроенергію та скасування великих зарплат чиновників під час війни.

Раніше ми писали, що у липні поточного року українці отримають нові житлово-комунальні платіжки. Сума до оплати у тих, хто не отримує пільг та субсидій, буде значно вищою.