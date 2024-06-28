Верховная Рада планирует повысить тарифы на газ и электроэнергию уже осенью, что известно

Верховная Рада рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 28 июня.

Поднятие тарифов на коммунальные услуги

Попенко отметил, что Верховная Рада рассматривает вопрос о возможном поднятии тарифов на газ этой осенью. Пока голосов "за" повышения цены недостаточно, но работа идет.

"Насколько я знаю, Верховная Рада Украины серьезно рассматривает вопрос возможного поднятия тарифа на газ, на распределение газа и тепло уже этой осенью. Пока нет достаточного количества голосов, чтобы за это проголосовали, но работа идет" , — отметил председатель Союза потребителей коммунальных. услуг.

Он добавил, что министерство в последние несколько дней отрицает возможность повышения стоимости электроэнергии, но в то же время звучат заявления о необходимости поднятия тарифов. В частности, народный депутат Нагорняк заявил, что тарифы следует поднимать до семи гривен.

"Можно ожидать очередное поднятие тарифов уже осенью даже на электроэнергию" , — заявил Попенко.

Напомним, украинцы поддержали петицию президенту Владимиру Зеленскому о запрете повышения тарифа на электроэнергию и отмене больших зарплат чиновников во время войны.

Ранее мы писали, что в июле этого года украинцы получат новые жилищно-коммунальные платежки. Сумма к оплате у тех, кто не получает льгот и субсидий, будет значительно выше.