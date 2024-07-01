Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о росте курса американской валюты до 54 гривен за доллар. Также узнаем, готовится ли новое повышение тарифов на коммуналку, в частности, на свет. Кроме того, обсудим экономическое бронирование.
Посмотреть эфир в 13:00 дня можно по ссылке.
О чем эфир
Кроме тарифов на коммуналку и роста курса доллара, гости сегодняшнего эфира обсудят технический дефолт, удары по российским НПЗ и подписанные соглашения о безопасности.
Гости сегодняшнего эфира:
- экономист, финансист Сергей Фурса;
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- заместитель министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019-2020 гг.) Павел Кухта;
- спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты и рост курса доллара.
Также мы сообщали, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.