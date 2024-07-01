Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о росте курса американской валюты до 54 гривен за доллар. Также узнаем, готовится ли новое повышение тарифов на коммуналку, в частности, на свет. Кроме того, обсудим экономическое бронирование.

Посмотреть эфир в 13:00 дня можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме тарифов на коммуналку и роста курса доллара, гости сегодняшнего эфира обсудят технический дефолт, удары по российским НПЗ и подписанные соглашения о безопасности.

Гости сегодняшнего эфира:

экономист, финансист Сергей Фурса;

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

заместитель министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019-2020 гг.) Павел Кухта;

спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты и рост курса доллара.

Также мы сообщали, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.