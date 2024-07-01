Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE arrow
Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

1 июля 2024 г. 12:56

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:56 Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

Text

11:59 Дополнительные сборы и отмена выплат — эксперт о новых правилах для беженцев в Польше

Text

11:13 Нардеп Федиенко рассказал об угрозах людей в военной форме

Text

10:45Ракетный удар по Киеву — пресс-офицер ГСЧС рассказал о последствиях падения обломков на Оболони

Text

09:39 В СНБО призвали украинцев готовиться к зиме и рассчитывать на собственные силы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Какие изменения ждут украинцев в июле и обстрелы украинских городов — эфир Ранок.LIVE

30 июня 2024
Text

17:28 Россия научилась обходить санкции — Зеленский объяснил, почему украинские дроны не заменяют ракеты

Text

04:22 Военный 3-й ОШБр рассказал, что будет с Россией, когда Украина получит F-16

Text

01:18 Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

29 июня 2024
Text

23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

12:56 Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

Text

11:59 Дополнительные сборы и отмена выплат — эксперт о новых правилах для беженцев в Польше

Text

11:13 Нардеп Федиенко рассказал об угрозах людей в военной форме

Text

10:45 Ракетный удар по Киеву — пресс-офицер ГСЧС рассказал о последствиях падения обломков на Оболони

Text

09:39 В СНБО призвали украинцев готовиться к зиме и рассчитывать на собственные силы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Какие изменения ждут украинцев в июле и обстрелы украинских городов — эфир Ранок.LIVE

30 июня 2024
Text

17:28 Россия научилась обходить санкции — Зеленский объяснил, почему украинские дроны не заменяют ракеты

Text

04:22 Военный 3-й ОШБр рассказал, что будет с Россией, когда Украина получит F-16

Text

01:18 Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

29 июня 2024
Text

23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о росте курса американской валюты до 54 гривен за доллар. Также узнаем, готовится ли новое повышение тарифов на коммуналку, в частности, на свет. Кроме того, обсудим экономическое бронирование.

Посмотреть эфир в 13:00 дня можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме тарифов на коммуналку и роста курса доллара, гости сегодняшнего эфира обсудят технический дефолт, удары по российским НПЗ и подписанные соглашения о безопасности.

Гости сегодняшнего эфира:

  • экономист, финансист Сергей Фурса;
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • заместитель министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019-2020 гг.) Павел Кухта;
  • спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты и рост курса доллара.

Также мы сообщали, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:23 Украина наращивает производство дронов — Зеленский рассказал об изготовлении отечественного оружия

13:15 Ужасная статистика — в Одесской области с начала лета произошло более 600 пожаров

13:09 Пограничники показали, как FPV-дроны уничтожили систему связи оккупантов

13:03 В Харькове после авиаудара в больницах остаются восемь человек

13:00 "Лагідна іпотека": Greenville Park предлагает беспрецедентно выгодные условия приобретения квартир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:56 Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

12:53 Правила поддержки малообеспеченных изменили — что следует знать

12:46 Начало недели без воды — кому из одесситов отключили водоснабжение до вечера

12:45 Как стать на военный учет за границей — советы юристов

12:45 Хотели захватить здание Верховной Рады и сменить власть — СБУ задержала группу провокаторов

13:23 Украина наращивает производство дронов — Зеленский рассказал об изготовлении отечественного оружия

13:15 Ужасная статистика — в Одесской области с начала лета произошло более 600 пожаров

13:09 Пограничники показали, как FPV-дроны уничтожили систему связи оккупантов

13:03 В Харькове после авиаудара в больницах остаются восемь человек

13:00 "Лагідна іпотека": Greenville Park предлагает беспрецедентно выгодные условия приобретения квартир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:53 Правила поддержки малообеспеченных изменили — что следует знать

12:46 Начало недели без воды — кому из одесситов отключили водоснабжение до вечера

12:45 Как стать на военный учет за границей — советы юристов

12:45 Хотели захватить здание Верховной Рады и сменить власть — СБУ задержала группу провокаторов

12:27 В Воздушных силах сообщили, чем ударили россияне по Киеву

10:30 Трагедия в Сергеевке — два года со дня попадания

05:54 Церкви, Днепр и небоскребы — как ИИ видит идеальный Киев в День архитектуры Украины

30 июня 2024

06:24 Сны о смерти, война в библии и алкоголь на праздники — что гуглят украинцы на этой неделе

28 июня 2024

15:03 Правила нашего государства — что о Конституции Украины знают в Одессе

Эксклюзив

05:50 Окончание войны и изоляция Путина — большое интервью Михаила Подоляка

05:38 Собственный бизнес в ЕС — где самые низкие налоги и за что можно получить огромный штраф в Украине

27 июня 2024
Эксклюзив

16:16 Итальянский рис в степях Бессарабии — что придумали одесские фермеры

05:57 Во Львове стать пилотом FPV сможет каждый желающий — это бесплатно

26 июня 2024
Эксклюзив

21:04 Мобилизация, упаковка в бусики и скандал с Тищенко — большое интервью Михаила Подоляка

15:10 Флаги, плакаты и безразличные депутаты — акция "Деньги на ВСУ" в Одессе

Text

12:56 Доллар по 54 гривны и новый тариф на свет — День.LIVE

Text

11:59 Дополнительные сборы и отмена выплат — эксперт о новых правилах для беженцев в Польше

Text

11:13 Нардеп Федиенко рассказал об угрозах людей в военной форме

Text

10:45 Ракетный удар по Киеву — пресс-офицер ГСЧС рассказал о последствиях падения обломков на Оболони

Text

09:39 В СНБО призвали украинцев готовиться к зиме и рассчитывать на собственные силы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Какие изменения ждут украинцев в июле и обстрелы украинских городов — эфир Ранок.LIVE

30 июня 2024
Text

17:28 Россия научилась обходить санкции — Зеленский объяснил, почему украинские дроны не заменяют ракеты

Text

04:22 Военный 3-й ОШБр рассказал, что будет с Россией, когда Украина получит F-16

Text

01:18 Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

29 июня 2024
Text

23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян