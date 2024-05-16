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Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

16 травня 2024 р. 14:29

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14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

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09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

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Генеральний директор організації Yasno Сергій Коваленко розповів, що екстрений імпорт електроенергії завжди обходиться дорожче. У той же час, ціна комерційного імпорту, за його словами, коливається, але тримається приблизно на одному рівні.

Про це Коваленко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня. 

Імпорт електроенергії з-за кордону

"Якщо ми говоримо про комерційний імпорт, то ціна в деякі дні дешевша, в деякі — дорожча. В середньому ціна однакова. Якщо ми кажемо про екстрену допомогу, то вона завжди дорожча за ринкову", — сказав Коваленко. 

Він додав, що ціна екстреного імпорту залишається у таємниці. 

До слова, саме екстрену допомогу залучає Україна, коли енергосистемі терміново не вистачає ресурсів.

Нагадаємо, у Yasno також відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України. А також розповіли, у яких регіонах найскладніша ситуація.

16 травня в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.

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14:29 У Вовчанську прикордонники "підпалили" ворожий танк Т-72 — ефектні кадри

14:25 Напився й вирішив постріляти — поліція затримала одесита

14:17 Tesla можуть завалити судовими позовами — у чому звинувачують компанію Маска

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:14 ЗСУ не дали росіянам закріпитися у міській забудові Вовчанська, — Генштаб

14:12 Дефіцит кадрів та нові зарплати — держслужбі бракує фахівців

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14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

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12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

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