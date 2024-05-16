Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Генеральний директор організації Yasno Сергій Коваленко розповів, що екстрений імпорт електроенергії завжди обходиться дорожче. У той же час, ціна комерційного імпорту, за його словами, коливається, але тримається приблизно на одному рівні.

Про це Коваленко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня.

Імпорт електроенергії з-за кордону

"Якщо ми говоримо про комерційний імпорт, то ціна в деякі дні дешевша, в деякі — дорожча. В середньому ціна однакова. Якщо ми кажемо про екстрену допомогу, то вона завжди дорожча за ринкову", — сказав Коваленко.

Він додав, що ціна екстреного імпорту залишається у таємниці.

До слова, саме екстрену допомогу залучає Україна, коли енергосистемі терміново не вистачає ресурсів.

Нагадаємо, у Yasno також відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України. А також розповіли, у яких регіонах найскладніша ситуація.

16 травня в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.