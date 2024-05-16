Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Генеральний директор організації Yasno Сергій Коваленко розповів, що ситуація в енергосистемі України однакова в усіх областях. Однак, є регіони, у яких додатково діють мережеві відключення. Йдеться про Харківщину та Дніпропетровщину.

Про це Коваленко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня.

Ситуація в енергосистемі України

"З точки зору недостатності електроенергії ситуація однакова по усій країні. Тому, доводиться вводити ці обмеження по областях", — сказав Коваленко, говорячи про загальну ситуацію в енергосистемі.

Він додав, що додатково на Харківщині й Дніпропетровщині діють мережеві обмеження через пошкодження трансформаторних вузлів. У зв'язку з цим туди неможливо подати електроенергію.

"Це Харків і два промислових об'єкти у Дніпропетровщині. Там обмеження незалежно від наявності електроенергії", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, у Yasno також відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України.

До слова, сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.