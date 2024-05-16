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Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

16 травня 2024 р. 13:15

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13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

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13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

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12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

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10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

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09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

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Генеральний директор організації Yasno Сергій Коваленко розповів, що ситуація в енергосистемі України однакова в усіх областях. Однак, є регіони, у яких додатково діють мережеві відключення. Йдеться про Харківщину та Дніпропетровщину. 

Про це Коваленко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня. 

Ситуація в енергосистемі України 

"З точки зору недостатності електроенергії ситуація однакова по усій країні. Тому, доводиться вводити ці обмеження по областях", — сказав Коваленко, говорячи про загальну ситуацію в енергосистемі. 

Він додав, що додатково на Харківщині й Дніпропетровщині діють мережеві обмеження через пошкодження трансформаторних вузлів. У зв'язку з цим туди неможливо подати електроенергію. 

"Це Харків і два промислових об'єкти у Дніпропетровщині. Там обмеження незалежно від наявності електроенергії", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, у Yasno також відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України.

До слова, сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.

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12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

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10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

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