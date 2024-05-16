Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Генеральный директор организации Yasno Сергей Коваленко рассказал, что ситуация в энергосистеме Украины одинакова во всех областях. Однако есть регионы, в которых дополнительно действуют сетевые отключения. Речь идет о Харьковщине и Днепропетровщине.

Об этом Коваленко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Ситуация в энергосистеме Украины

"С точки зрения недостаточности электроэнергии ситуация одинакова по всей стране. Поэтому приходится вводить эти ограничения по областям", — сказал Коваленко, говоря об общей ситуации в энергосистеме.

Он добавил, что дополнительно на Харьковщине и Днепропетровщине действуют сетевые ограничения из-за повреждений трансформаторных узлов. В связи с этим туда невозможно подать электроэнергию.

"Это Харьков и два промышленных объекта в Днепропетровщине. Там ограничение независимо от наличия электроэнергии", — сказал Коваленко.

Напомним, в Yasno также ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины.

К слову, сегодня в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.