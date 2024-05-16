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Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

16 мая 2024 г. 14:29

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14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

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14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

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13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text

13:07 Наступление россиян на Харьковщине —Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

Text

12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

Text

10:24 Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

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09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

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08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

Генеральный директор организации Yasno Сергей Коваленко рассказал, что экстренный импорт электроэнергии всегда обходится дороже. В то же время цена коммерческого импорта, по его словам, колеблется, но держится примерно на одном уровне.

Об этом Коваленко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Импорт электроэнергии из-за границы

"Если мы говорим о коммерческом импорте, то цена в некоторые дни дешевле, в некоторые — более дорогая. В среднем цена одинаковая. Если мы говорим об экстренной помощи, то она всегда дороже рыночной", — сказал Коваленко.

Он добавил, что цена экстренного импорта остается в секрете.

К слову именно экстренную помощь привлекает Украина, когда энергосистеме срочно не хватает ресурсов.

Напомним, в Yasno также ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины. А также рассказали, в каких регионах самая сложная ситуация.

16 мая в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.

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14:30 Во Львов простились с тремя Героями

14:29 В Волчанске пограничники "подожгли" вражеский танк Т-72 — эффектные кадры

14:25 Напился и решил пострелять — полиция задержала одессита

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

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13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text

13:07 Наступление россиян на Харьковщине —Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

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12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

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