Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Генеральный директор организации Yasno Сергей Коваленко рассказал, что экстренный импорт электроэнергии всегда обходится дороже. В то же время цена коммерческого импорта, по его словам, колеблется, но держится примерно на одном уровне.

Об этом Коваленко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Импорт электроэнергии из-за границы

"Если мы говорим о коммерческом импорте, то цена в некоторые дни дешевле, в некоторые — более дорогая. В среднем цена одинаковая. Если мы говорим об экстренной помощи, то она всегда дороже рыночной", — сказал Коваленко.

Он добавил, что цена экстренного импорта остается в секрете.

К слову именно экстренную помощь привлекает Украина, когда энергосистеме срочно не хватает ресурсов.

Напомним, в Yasno также ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины. А также рассказали, в каких регионах самая сложная ситуация.

16 мая в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.