Диктатура для перемоги у війні проти РФ та вибори в Україні — Рева в ефірі Новини.LIVE

Колишній міністр соціальної політики у 2016-2019 роках Андрій Рева став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповів про диктатуру як інструмент для перемоги та чому в Україні не проводять вибори.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 19:00.

Ефір Новини.LIVE

Рева разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про заяву "слуги" Сергія Демченка щодо "диктатури як інструменту для перемоги", закінчення повноважень Зеленського та вибори в Україні, збільшення виплат породіллям, розширення переліку професій для бронювання та роботу Верховної Ради.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко переконаний, що в умовах війни Україні не завадило б перейти до диктаторської форми правління. На його думку, це один з найдієвіших інструментів, щоб перемогти Росію.

Також після закінчення президентського терміну Володимира Зеленського у травні він продовжуватиме виконувати свої обов'язки у звичному режимі. Конституційно існують лише чотири норми, за яких достроково припиняються повноваження президента.