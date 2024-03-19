У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко переконаний, що в умовах війни Україні не завадило б перейти до диктаторської форми правління. На його думку, це один з найдієвіших інструментів, щоб перемогти Росію.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чим ефективна диктатура під час війни

"Така форма правління для країни та її громадян однозначно в мінус. Але під час війни не можна виключати такий варіант", — сказав Демченко, говорячи про переваги диктатури в умовах війни.

Однак, він додав, що переходячи до такої форми правління, важливо не перегнути палицю. Інакше, запевняє, — Україна стане схожою на ворога, з яким веде боротьбу.

"Втім варто розуміти, що українці свободолюбиві. Ми не маємо бути схожими на тоталітарний ворожий режим, з яким боремося", — сказав Демченко.

Нардеп наголосив, що наразі максимальна кількість рішень ухвалюється президентом і тому відповідальність за переважну більшість процесів лежить теж на ньому.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла назвала найгірший варіант закінчення війни, у якому фігурує Янукович.

Зрештою, за словами Володимира Зеленського, наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку.