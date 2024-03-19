Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію arrow
У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

19 березня 2024 р. 11:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

18 березня 2024
Text

23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

18 березня 2024
Text

23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко переконаний, що в умовах війни Україні не завадило б перейти до диктаторської форми правління. На його думку, це один з найдієвіших інструментів, щоб перемогти Росію. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чим ефективна диктатура під час війни

"Така форма правління для країни та її громадян однозначно в мінус. Але під час війни не можна виключати такий варіант", — сказав Демченко, говорячи про переваги диктатури в умовах війни. 

Однак, він додав, що переходячи до такої форми правління, важливо не перегнути палицю. Інакше, запевняє, — Україна стане схожою на ворога, з яким веде боротьбу. 

"Втім варто розуміти, що українці свободолюбиві. Ми не маємо бути схожими на тоталітарний ворожий режим, з яким боремося", — сказав Демченко. 

Нардеп наголосив, що наразі максимальна кількість рішень ухвалюється президентом і тому відповідальність за переважну більшість процесів лежить теж на ньому.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла назвала найгірший варіант закінчення війни, у якому фігурує Янукович.

Зрештою, за словами Володимира Зеленського, наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:45 Бельгія передасть Україні військову допомогу на суму 450 млн доларів — що увійде до пакету

11:41 Євросоюз передасть прибуток російських активів на зброю ЗСУ — названо дату

11:31 У бою за Україну загинув колега Новини.LIVE Петро Цурукін

Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

11:29 Підопічні Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонті мостів та розв'язок у Києві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:12 Колишній начальник генштабу Польщі зробив гучну заяву про втрати України

11:11 Крим, НПЗ і чеська ініціатива — що обговорюватимуть на Рамштайні

11:10 В Миколаєві прогримів потужний вибух

11:02 Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу — деталі

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

11:45 Бельгія передасть Україні військову допомогу на суму 450 млн доларів — що увійде до пакету

11:41 Євросоюз передасть прибуток російських активів на зброю ЗСУ — названо дату

11:31 У бою за Україну загинув колега Новини.LIVE Петро Цурукін

11:29 Підопічні Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонті мостів та розв'язок у Києві

11:12 Колишній начальник генштабу Польщі зробив гучну заяву про втрати України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:11 Крим, НПЗ і чеська ініціатива — що обговорюватимуть на Рамштайні

11:10 В Миколаєві прогримів потужний вибух

11:02 Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу — деталі

11:00 В Одесі та області звучить повітряна тривога — яка загроза

10:48 Кабмін хоче надати бронь від мобілізації розвідникам верблюдів — скандальний перелік

11:11 Крим, НПЗ і чеська ініціатива — що обговорюватимуть на Рамштайні

08:00 Страшні слова, коли вони мовчать — одесити про творчість Ліни Костенко

18 березня 2024
Ексклюзив

20:15 Вибори під дулом автомата — як Росія змушує українців в окупації голосувати за Путіна

Ексклюзив

19:03 У Нью-Йорку українські активісти влаштували масштабну акцію проти російської культури

05:55 SuperAV — бронеавтомобіль, який можуть отримати ЗСУ

17 березня 2024
Ексклюзив

08:08 "Старий цирк" із Харкова і "Левеня" зі Львова разом на французькій сцені з благодійною місією

16 березня 2024
Ексклюзив

07:26 Залаштунки премії Оскар і документалки про Зеленського — велике інтервʼю режисера Роднянського

Ексклюзив

06:33 Пережив клінічну смерть та ампутацію — історія військового, який відновлюється у Львові

15 березня 2024

07:00 Законопроєкт про мобілізацію — які нові загрози для ухилянтів

Ексклюзив

06:15 Як переказати гроші за кордон — п'ять способів

Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

18 березня 2024
Text

23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах