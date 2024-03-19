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В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

19 марта 2024 г. 11:30

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11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

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11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

Text

11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко убежден, что в условиях войны Украине не мешало бы перейти к диктаторской форме правления. По его мнению, это один из самых действенных инструментов, чтобы победить Россию.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Чем эффективна диктатура во время войны

"Такая форма правления для страны и ее граждан однозначно в минус. Но во время войны нельзя исключать такой вариант", — сказал Демченко, говоря о преимуществах диктатуры в условиях войны.

Однако он добавил, что переходя к такой форме правления, важно не перегнуть палку. Иначе, уверяет, Украина станет похожа на врага, с которым ведет борьбу.

"Впрочем, следует понимать, что украинцы свободолюбивы. Мы не должны быть похожи на тоталитарный враждебный режим, с которым боремся", — сказал Демченко.

Нардеп подчеркнул, что сейчас максимальное количество решений принимается президентом, и поэтому ответственность за подавляющее большинство процессов лежит тоже на нем.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая назвала худший вариант окончания войны, в котором фигурирует Янукович.

В конце концов, по словам Владимира Зеленского, Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессор признает свое поражение.

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11:45 Бельгия передаст Украине военную помощь на сумму 450 млн долларов — что войдет в пакет

11:41 Евросоюз передаст прибыль российских активов на оружие ВСУ — названа дата

11:31 В бою за Украину погиб коллега Новини.LIVE Петр Цурукин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:29 Подопечные Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонт мостов и развязок в Киеве

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08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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