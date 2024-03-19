В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко убежден, что в условиях войны Украине не мешало бы перейти к диктаторской форме правления. По его мнению, это один из самых действенных инструментов, чтобы победить Россию.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Чем эффективна диктатура во время войны

"Такая форма правления для страны и ее граждан однозначно в минус. Но во время войны нельзя исключать такой вариант", — сказал Демченко, говоря о преимуществах диктатуры в условиях войны.

Однако он добавил, что переходя к такой форме правления, важно не перегнуть палку. Иначе, уверяет, Украина станет похожа на врага, с которым ведет борьбу.

"Впрочем, следует понимать, что украинцы свободолюбивы. Мы не должны быть похожи на тоталитарный враждебный режим, с которым боремся", — сказал Демченко.

Нардеп подчеркнул, что сейчас максимальное количество решений принимается президентом, и поэтому ответственность за подавляющее большинство процессов лежит тоже на нем.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая назвала худший вариант окончания войны, в котором фигурирует Янукович.

В конце концов, по словам Владимира Зеленского, Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессор признает свое поражение.