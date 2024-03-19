Диктатура для победы в войне против РФ и выборы в Украине — Рева в эфире Новини.LIVE

Бывший министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева стал гостем студии Вечір.LIVE. Он рассказал о диктатуре как инструменте для победы и почему в Украине не проводят выборы.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 19:00.

Эфир Новини.LIVE

Рева вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о заявлении "слуги" Сергея Демченко о "диктатуре как инструменте для победы", окончании полномочий Зеленского и выборах в Украине, увеличении выплат роженицам, расширении перечня профессий для бронирования и работе Верховной Рады.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко убежден, что в условиях войны Украине не мешало бы перейти к диктаторской форме правления. По его мнению, это один из самых действенных инструментов, чтобы победить Россию.

Также по истечении президентского срока Владимира Зеленского в мае он будет продолжать выполнять свои обязанности в обычном режиме. Конституционно существуют только четыре нормы, при которых досрочно прекращаются полномочия президента.