Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно визнали "рашизм" ідеологією. Термін прописали в документах.

Про це заявила нардепка, членкиня української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір в ефірі Вечір.LIVE.

"Рашизм" визнали ідеологією в ПАРЄ

Термін прописали в резолюціях щодо трибуналу для військового керівництва Росії.

"Це — елемент геноцидної політики Росії. Тобто, це слово тепер буде офіційно у вжитку, бо це цілеспрямована політика проти України й геноцид українського народу", — додала Білозір.

Нагадаємо, комітет культури ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації. Вони одноголосно підтримали резолюцію "Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру" Євгенії Кравчук.

Також головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Іван Ус заявив, що розширення Європейського Союзу у 2030 році включатиме Україну, Молдову та країни Балкан.