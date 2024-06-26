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У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

26 червня 2024 р. 00:19

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Розширення Європейського Союзу у 2030 році включатиме Україну, Молдову та країни Балкан.

Про це заявив головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Іван Ус, в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 25 червня.

Які ще країни приєднаються до ЄС у 2030 році

Експерт прокоментував слова голови Європейської ради Шарля Мішеля, який передбачає, що Україна буде у 2030 році у Євросоюзі.

"Я думаю, що 2030 рік — це час, коли до ЄС приєднаються Україна, Молдова та країни Балкан, які також стоять у черзі. І я не виключаю, що це буде ще Грузія і, може, Вірменія", — сказав Ус

Він також зазначив, що має позитивні прогнози щодо Вірменії.

"Не виключаю, що Вірменія з ОДКБ вийде вже найближчим часом", — додав експерт.

Раніше ми повідомляли, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що сьогодні, 25 червня, офіційно розпочались переговори про вступ України до Європейського Союзу. Окрім того, аналогічні переговори розпочалися і щодо Молдови.

У свою чергу, Президент України Володимир Зеленський прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернулися до українців. Глава держави заявив, що зараз можна впевнено стверджувати, що Україна стане повноправним членом ЄС. 

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