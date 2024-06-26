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В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова - эксперт

В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова - эксперт

26 июня 2024 г. 0:19

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Расширение Европейского Союза в 2030 году будет включать Украину, Молдову и страны Балкан.

Об этом заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Иван Ус, в эфире Вечір.LIVE во вторник, 25 июня.

Какие еще страны присоединятся к ЕС в 2030 году

Эксперт прокомментировал слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который прогнозирует, что Украина будет в 2030 году в Евросоюзе.

"Я думаю, что 2030 год — это время, когда к ЕС присоединятся Украина, Молдова и страны Балкан, также стоящие в очереди. И я не исключаю, что это будет еще Грузия и, может, Армения", — сказал Ус.

Он также отметил, что имеет положительные прогнозы по Армении.

"Не исключаю, что Армения из ОДКБ выйдет уже в ближайшее время", — добавил эксперт.

Ранее мы сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что сегодня, 25 июня, официально начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз . Кроме того, аналогичные переговоры начались и по Молдове.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратились к украинцам . Глава государства заявил, что сейчас можно с уверенностью утверждать, что Украина станет полноправным членом ЕС.

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