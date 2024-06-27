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Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

27 июня 2024 г. 10:34

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Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы официально признали "рашизм" идеологией. Термин прописали в документах.

Об этом заявила нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир, в эфире Вечір.LIVE.

"Рашизм" признали идеологией в ПАСЕ

Срок прописали в резолюциях по трибуналу для военного руководства России.

"Это — элемент геноцидной политики России. То есть, это слово теперь будет официально в употреблении, потому что это целенаправленная политика против Украины и геноцид украинского народа", — добавила Билозир.

Напомним, комитет культуры ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации. Они единогласно поддержали резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира" Евгении Кравчук.

Также главный консультант Центра внешнеполитических исследований Иван Ус заявил, что расширение Европейского Союза в 2030 году будет включать Украину, Молдову и страны Балкан.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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