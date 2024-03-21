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Чи вплине обмеження товарів із Росії та Білорусі на протести фермерів — відповідь експерта

Чи вплине обмеження товарів із Росії та Білорусі на протести фермерів — відповідь експерта

21 березня 2024 р. 02:48

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Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що обмеження на продукції з країни-агресорки Росії та Білорусі можуть позитивно вплинути на ситуацію з протестами. Це може дозволити торгувати на ринку Європейського Союзу й польським фермерам, і українським. 

Про це Денис Марчук розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Чи вплинуть обмеження продукції з Росії та Білорусі на протести

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, саме Україна звернула увагу Союзу на обмеження російських й білоруських товарів. Євросоюз не зважав на ту кількість продукції, що йшла від Росії та Білорусі.

"Ми звернули увагу на ті звинувачення, які стосуються продукції з України, але по факту Євросоюз не розплющував очі на кількість товарів, які йдуть з країни-агресора Росії й Білорусі. Тому що за 2023 рік кількість обсягу аграрної продукції і продукції доданої вартості було організовано понад 5 млн тонн на суму 2,5 млрд євро. Це великі об'єми, які країна-агресор отримала, зокрема, для того, щоб проводити війну на території України", — зазначив Марчук.

За його словами, постає питання, чому ЄС з одного боку підтримує Україну й вводить санкції проти Росії, а з іншого торгує з РФ та дає їй змогу використовувати виторгувані кошти проти України. Тому логічно, що сьогодні готується рішення обкласти митними зборами продукцію з території Росії, зокрема, зерно.

"Говориться про те, що на тоні буде порядку додано 95 євро, а також буде обкладатися митниками в сумі 50% від вартості — це олійні культури, і відповідно це зробить неконкурентним звичайно цінову пропозицію на ринку з боку Росії в Єврозоні, тому що якщо сьогодні середня ціна по кукурудзі в Італії 200 євро, то 295 євро за неї ніхто не буде платити", — пояснив експерт.

Марчук висловив сподівання, що Росія таким чином частково звільнить ринок в ЄС, зокрема й для польських фермерів. Крім того, для України, яка співпрацює з Іспанією, Італією, Німеччиною, Нідерландами, це мотивація підтримувати й компенсувати продукцію в разі нестачі.

Нагадаємо, що Марчук пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

Також ми писали, що Європарламент і Європейська Рада в середу, 19 березня, досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України. Постанова передбачає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру, а також інших продуктів.

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00:59 Повітряні сили попереджають про зліт Ту-95 мс — коли досягнуть пускових рубежів

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