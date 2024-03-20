Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

Польські фермери вже понад місяць протестують на кордоні з Україною, блокуючи постачання сільськогосподарської продукції. Також до блокування української агропродукції приєднується Франція.

Що буде далі розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Ранок.LIVE.

Обмеження української сільгосппродукції

За його словами, Франція не щойно приєдналася, а заяви французів були досить давно. Він пригадав, що активна фаза перемовних процесів щодо заборони частини української продукції почалася ще у 2023 році.

"А французи при всій допомозі, яку вони нам надають в плані військового та політичного союзництва повинні розуміти що вони є ключовою країною в контексті торговельних відносин у ЄС", — сказав Марчук.

Він зауважив, що торговельний комітет багато в чому має вплив зі сторони французів і якщо подивитися на питання щодо продукції з України — яйця чи курятина, то французи і поляки це топвиробники у Європі.

Вони розуміють, що від продукції, яку експортує Україна, залежить чи їхні товари будуть реалізуватися.

"Питання що об'єми про які йдеться і те, що має можливість реалізувати Україна — ніяким чином не впливає на внутрішню ситуацію як на європейських виробників, так і більшою мірою на споживачів, бо ці об'єми надмалі", — наголосив експерт.

Він пояснив, що Україна постачає не більше 2% м'яса курятини від того, що виробляється в ЄС та 1% яєць. Тому блокування експорту більше схоже на політичну активність, аби подобатися своїм виборцям під виглядом "захисту національних інтересів".

"Давайте відверто, нам надають на десятки мільярдів євро підтримки, а тут стоїть мова про один мільярд протягом року, що Україна може втратити — це зовсім не співставні між собою цифри", — підкреслив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Що стосується поляків — Єврокомісія скасувала заборони на імпорт з України на чотири види продукції, а поляки продовжили її самостійно. Далі були заяви безпосередньо ЄК, що вони готові продовжити політику лібералізації стосовно України й дати можливість у 2024 році працювати без мит по певному виду продукції.

Марчук навів у приклад ряд аналітичних досліджень у самій Польщі, які свідчать про те, що українська продукція не має ніякого впливу на формування цін всередині країни — це призводило навіть до зниження.

"Буквально днями вийшло дослідження Інституту публічних фінансових досліджень, що польські фермери виходять на акції не через українську агропродукцію. Вони виходять, тому що квітень не за горами, місцеві вибори наближаються. Ми бачимо політично активних налаштованих діячів, які роблять "євротур" Польщею", — додав він.

На думку експерта, ніяких конкретних дій польські фермери не досягають, але тим самим тримають інформаційний привід, картинку та демонструють свої гасла. Це може свідчити про дії для певного електорату.

Нагадаємо, 20 березня польські фермери розпочали сотні протестів всередині країни.

Також ми писали, що протестувальники заблокували рух автобусів у пункті пропуску "Медика — Шегині". Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков звернувся до міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кєрвінського.