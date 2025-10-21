Відео
Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

21 жовтня 2025 р. 13:16

Російський диктатор Володимир Путін готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка найвірніше відбудеться в Угорщині. Однак Варшава попередила, що може виконати міжнародний ордер на арешт Путіна, якщо його літак перетне польський повітряний простір.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;
  • Сергій Старенький — адвокат, ексголова державної пенітенціарної служби;
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
  • Віталій Войцехівський — нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95".

Нагадаємо, раніше в Угорщині пообіцяли забезпечити в'їзд Путіна на саміт з Трампом. Там сказали, що диктатор спокійно заїде в країну та спокійно повернеться додому. 

Водночас Україна проти мирної зустрічі в Угорщині. За словами Володимира Зеленського, Будапешт не є відповідним місцем для такого заходу.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

