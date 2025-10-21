Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая скорее всего состоится в Венгрии. Однако Варшава предупредила, что может выполнить международный ордер на арест Путина, если его самолет пересечет польское воздушное пространство.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии;

Сергей Старенький — адвокат, экс-глава государственной пенитенциарной службы;

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;

Виталий Войцеховский — нардеп от фракции "Слуга народа";

Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95".

Напомним, ранее в Венгрии пообещали обеспечить въезд Путина на саммит с Трампом. Там сказали, что диктатор спокойно заедет в страну и спокойно вернется домой.

В то же время Украина против мирной встречи в Венгрии. По словам Владимира Зеленского, Будапешт не является подходящим местом для такого мероприятия.