Україна
Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE
Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

21 октября 2025 г. 13:16

13:16 Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025
17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

13:00 Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

08:00 Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2025
21:20 Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

19:15 Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

18:17 Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая скорее всего состоится в Венгрии. Однако Варшава предупредила, что может выполнить международный ордер на арест Путина, если его самолет пересечет польское воздушное пространство.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;
  • Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии;
  • Сергей Старенький — адвокат, экс-глава государственной пенитенциарной службы;
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;
  • Виталий Войцеховский — нардеп от фракции "Слуга народа";
  • Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95".

Напомним, ранее в Венгрии пообещали обеспечить въезд Путина на саммит с Трампом. Там сказали, что диктатор спокойно заедет в страну и спокойно вернется домой.

В то же время Украина против мирной встречи в Венгрии. По словам Владимира Зеленского, Будапешт не является подходящим местом для такого мероприятия.

