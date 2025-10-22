Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Бюджет, підготовка до опалювального сезону та корупція на мостах — головні виклики для столиці. В ефірі "Київський час" депутат Київради Андрій Вітренко розповідає, куди підуть гроші у бюджеті-2026 і що відбувається у міській владі напередодні засідання Київради.
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 22 жовтня о 19:00.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- депутат Київської міської ради, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;
- експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.
Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Як відбувається підготовка Києва до зими;
- Корупція у столичній владі;
- Що відбувається всередині міської влади напередодні засідання Київради;
- Що відомо по проєкту бюджету Києва на 2026 рік;
- Обстріл Києва — чи буде столиця з теплом та світлом.
Нагадаємо, що нещодавно Кличка закликали прозвітувати про ремонт Південного мосту у Києві.
Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав перевірити дотичність Кличка до корупції.