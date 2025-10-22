Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Бюджет, підготовка до опалювального сезону та корупція на мостах — головні виклики для столиці. В ефірі "Київський час" депутат Київради Андрій Вітренко розповідає, куди підуть гроші у бюджеті-2026 і що відбувається у міській владі напередодні засідання Київради.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 22 жовтня о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

депутат Київської міської ради, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Як відбувається підготовка Києва до зими;

Корупція у столичній владі;

Що відбувається всередині міської влади напередодні засідання Київради;

Що відомо по проєкту бюджету Києва на 2026 рік;

Обстріл Києва — чи буде столиця з теплом та світлом.

Нагадаємо, що нещодавно Кличка закликали прозвітувати про ремонт Південного мосту у Києві.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав перевірити дотичність Кличка до корупції.