Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова очікується 30 жовтня у Будапешті. Вони мають узгодити потенційний саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 21 жовтня.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Ніна Южаніна — народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність";

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина";

Богдан Кицак — народний депутат від фракції "Слуга Народу".

Нагадаємо, 21 жовтня CNN із посиланням на джерела повідомило, що зустрічі Лаврова і Рубіо не буде. Вони перенесли розмову на невизначений термін.

Незадовго в Москві спростували цю інформацію та заявили, що ця зустріч мала б передувати переговорам Путіним і Трампом.