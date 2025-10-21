Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова очікується 30 жовтня у Будапешті. Вони мають узгодити потенційний саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 21 жовтня.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Ніна Южаніна — народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність";
- Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
- Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина";
- Богдан Кицак — народний депутат від фракції "Слуга Народу".
Нагадаємо, 21 жовтня CNN із посиланням на джерела повідомило, що зустрічі Лаврова і Рубіо не буде. Вони перенесли розмову на невизначений термін.
Незадовго в Москві спростували цю інформацію та заявили, що ця зустріч мала б передувати переговорам Путіним і Трампом.