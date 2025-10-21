Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE arrow
Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

21 жовтня 2025 р. 17:58

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:16 Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2025
Text
Оновлено

17:59 ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:00 Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня 2025
Text
Оновлено

21:20 Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text
Оновлено

19:15 Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

Text
Оновлено

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:07 Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2025
Text

17:59 ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова очікується 30 жовтня у Будапешті. Вони мають узгодити потенційний саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 21 жовтня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ніна Южаніна — народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність";
  • Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина";
  • Богдан Кицак — народний депутат від фракції  "Слуга Народу".

Нагадаємо, 21 жовтня CNN із посиланням на джерела повідомило, що зустрічі Лаврова і Рубіо не буде. Вони перенесли розмову на невизначений термін. 

Незадовго в Москві спростували цю інформацію та заявили, що ця зустріч мала б передувати переговорам Путіним і Трампом. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:00 Динамо продасть свого молодого таланта в клуб УПЛ

18:52 Зеленський анонсував продуктивні зустрічі з партнерами — деталі

18:45 У Румунії зірвали спробу підпалу "Нової пошти" — розвідка

18:42 Укрпошта змінила тарифи на доставку до 12 країн — що відомо

18:41 Квартира в центрі Одеси біля Дерибасівської — яка вартість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 У МО Бельгії назвали, коли Україні передадуть винищувачі F-16

18:19 "Контракт 18-24" розширили — що нове з'явилось

18:15 Що робити, якщо рідні потрапили в полон РФ — відповідь ГУР

18:14 Судаков в Португалії живе в будинку ворога Бенфіки

18:12 Українці зможуть покататися на ретро-потягах — де придбати квитки

19:00 Динамо продасть свого молодого таланта в клуб УПЛ

18:52 Зеленський анонсував продуктивні зустрічі з партнерами — деталі

18:45 У Румунії зірвали спробу підпалу "Нової пошти" — розвідка

18:42 Укрпошта змінила тарифи на доставку до 12 країн — що відомо

18:41 Квартира в центрі Одеси біля Дерибасівської — яка вартість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 У МО Бельгії назвали, коли Україні передадуть винищувачі F-16

18:19 "Контракт 18-24" розширили — що нове з'явилось

18:15 Що робити, якщо рідні потрапили в полон РФ — відповідь ГУР

18:14 Судаков в Португалії живе в будинку ворога Бенфіки

18:12 Українці зможуть покататися на ретро-потягах — де придбати квитки

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

Text

17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня
Text

17:59 ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

21 жовтня 2025 р. 13:16
ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2025 р. 08:00
ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

20 жовтня 2025 р. 17:59
Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

20 жовтня 2025 р. 13:00
Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2025 р. 08:00
Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

17 жовтня 2025 р. 21:20
Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

17 жовтня 2025 р. 19:15
Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

17 жовтня 2025 р. 18:17

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації