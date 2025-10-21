Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидается 30 октября в Будапеште. Они должны согласовать потенциальный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина.

Напомним, 21 октября CNN со ссылкой на источники сообщило, что встречи Лаврова и Рубио не будет. Они перенесли разговор на неопределенный срок.

Незадолго в Москве опровергли эту информацию и заявили, что эта встреча должна была бы предшествовать переговорам Путиным и Трампом.