Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидается 30 октября в Будапеште. Они должны согласовать потенциальный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 21 октября.
Гости эфира
- Нина Южанина — народный депутат от фракции "Европейская Солидарность";
- Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
- Сергей Евтушок — народный депутат от фракции "Батькивщина";
- Богдан Кицак — народный депутат от фракции "Слуга народа".
Напомним, 21 октября CNN со ссылкой на источники сообщило, что встречи Лаврова и Рубио не будет. Они перенесли разговор на неопределенный срок.
Незадолго в Москве опровергли эту информацию и заявили, что эта встреча должна была бы предшествовать переговорам Путиным и Трампом.