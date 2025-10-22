Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків атаки Росії дронами та ракетами. Внаслідок вибухів та пожеж є постраждалі та загиблі. За словами мера Віталія Кличка, рятувальники та комунальні служби столиці працюють безперервно, розбирають завали, ліквідовують наслідки вибухів та пожеж, спричинених уламками збитих дронів. На місцях влучань чергують швидкі, правоохоронці та аварійні бригади. Окрім того, руйнування та пошкодження фіксуються й в інших областях України.

Про це й тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почався о 13:00.

Ефір День.LIVE 22 жовтня

Запрошені гості:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету;

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу";

Юрій Гаврилечко, економічний експерт;

Олексій Кучеренко, народний депутат України, партія "Батьківщина", міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007–2010);

Ростислав Мурзагулов, російський політтехнолог;

Борис Пінкус, американський політик.

Нагадаємо, також Росія здійснила зухвалу атаку на дитячий садок у Харкові, скерувавши туди три безпілотники. На атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський.