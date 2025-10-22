Відео
Відео

Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

22 жовтня 2025 р. 13:02

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

08:01 Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2025
17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

13:16 Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

08:00 ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2025
17:59 ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

13:00 Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

08:00 Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня 2025
21:20 Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

19:15 Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

08:01 Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2025
17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

13:16 Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

08:00 ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

У Києві триває ліквідація наслідків атаки Росії дронами та ракетами. Внаслідок вибухів та пожеж є постраждалі та загиблі. За словами мера Віталія Кличка, рятувальники та комунальні служби столиці працюють безперервно, розбирають завали, ліквідовують наслідки вибухів та пожеж, спричинених уламками збитих дронів. На місцях влучань чергують швидкі, правоохоронці та аварійні бригади. Окрім того, руйнування та пошкодження фіксуються й в інших областях України.

Про це й тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почався о 13:00.

Ефір День.LIVE 22 жовтня

Запрошені гості:

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету;
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;
  • Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу";
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт;
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, партія "Батьківщина", міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007–2010);
  • Ростислав Мурзагулов, російський політтехнолог;
  • Борис Пінкус, американський політик.

Нагадаємо, також Росія здійснила зухвалу атаку на дитячий садок у Харкові, скерувавши туди три безпілотники. На атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

08:01 Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня
17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

13:16 Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

08:00 ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025 р. 08:01
Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

21 жовтня 2025 р. 17:58
Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

21 жовтня 2025 р. 13:16
ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2025 р. 08:00
ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

20 жовтня 2025 р. 17:59
Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

20 жовтня 2025 р. 13:00
Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2025 р. 08:00
Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

17 жовтня 2025 р. 21:20

