Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки России дронами и ракетами. В результате взрывов и пожаров есть пострадавшие и погибшие. По словам мэра Виталия Кличко, спасатели и коммунальные службы столицы работают непрерывно, разбирают завалы, ликвидируют последствия взрывов и пожаров, вызванных обломками сбитых дронов. На местах попаданий дежурят скорые, правоохранители и аварийные бригады. Кроме того, разрушения и повреждения фиксируются и в других областях Украины.

Об этом и только услышите в эфире День.LIVE, который начался в 13:00.

Эфир День.LIVE 22 октября

Приглашенные гости:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Игорь Тодоров, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета;

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;

Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, председатель движения "За свободу";

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт;

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, партия "Батькивщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010);

Ростислав Мурзагулов, российский политтехнолог;

Борис Пинкус, американский политик.

Напомним, также Россия совершила дерзкую атаку на детский сад в Харькове, направив туда три беспилотника. На атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.