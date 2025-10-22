Видео
Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

22 октября 2025 г. 13:02

В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки России дронами и ракетами. В результате взрывов и пожаров есть пострадавшие и погибшие. По словам мэра Виталия Кличко, спасатели и коммунальные службы столицы работают непрерывно, разбирают завалы, ликвидируют последствия взрывов и пожаров, вызванных обломками сбитых дронов. На местах попаданий дежурят скорые, правоохранители и аварийные бригады. Кроме того, разрушения и повреждения фиксируются и в других областях Украины.

Об этом и только услышите в эфире День.LIVE, который начался в 13:00.

Эфир День.LIVE 22 октября

Приглашенные гости:

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Игорь Тодоров, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета;
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;
  • Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, председатель движения "За свободу";
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, партия "Батькивщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010);
  • Ростислав Мурзагулов, российский политтехнолог;
  • Борис Пинкус, американский политик.

Напомним, также Россия совершила дерзкую атаку на детский сад в Харькове, направив туда три беспилотника. На атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

