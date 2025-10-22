Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

Россияне в очередной раз массированно атаковали Украину в ночь на 22 октября, в нескольких областях ввели экстренные отключения света. Также встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина в Будапеште была отменена. Ее перенесли без определенных сроков. Между тем в Кремле в очередной раз отвергли любые попытки провести переговоры и отметили свои требования.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 22 октября

Приглашенные гости:

Олег Лесной, политолог, вице-президент Аналитического центра "Политика";

Ирина Фриз, народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;

Игорь Швайка, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ, капитан;

Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института;

Сергей Джердж, председатель Общественной лиги "Украина-НАТО";

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;

Сергей Ауслендер, журналист.

Напомним, президент США Дональд Трамп также прокомментировал неудачную встречу с Путиным и помощь Украине.

Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал сообщение, где обвинил высшие политические элиты в сговоре для срыва переговоров Путина и Трампа.