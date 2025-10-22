Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE arrow
Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

22 октября 2025 г. 8:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025
Text
обновлено:

17:58 Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:16 Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025
Text
обновлено:

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2025
Text
обновлено:

21:20 Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

Text
обновлено:

19:15 Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

Text
обновлено:

18:17 Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025
Text

17:58 Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025
Text

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Россияне в очередной раз массированно атаковали Украину в ночь на 22 октября, в нескольких областях ввели экстренные отключения света. Также встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина в Будапеште была отменена. Ее перенесли без определенных сроков. Между тем в Кремле в очередной раз отвергли любые попытки провести переговоры и отметили свои требования.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 22 октября

Приглашенные гости:

  • Олег Лесной, политолог, вице-президент Аналитического центра "Политика";
  • Ирина Фриз, народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
  • Игорь Швайка, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ, капитан;
  • Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института;
  • Сергей Джердж, председатель Общественной лиги "Украина-НАТО";
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;
  • Сергей Ауслендер, журналист.

Напомним, президент США Дональд Трамп также прокомментировал неудачную встречу с Путиным и помощь Украине.

Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал сообщение, где обвинил высшие политические элиты в сговоре для срыва переговоров Путина и Трампа.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:16 Дипломатия не работает — Зеленский отреагировал на атаку

09:14 Ночная атака на Одесчину — появились фото последствий

09:05 Некоторые товары нельзя вернуть в магазин — полный список в 2025

08:56 В Киевской области от обстрелов погибла мать с детьми

08:50 Услуги ЖКХ во время войны — кто может не платить в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:49 РФ атаковала Полтавщину — повреждены объекты нефтегазовой отрасли

08:29 Коммуналка в ноябре — что будет с ценами на свет, газ и воду

08:25 Среди пострадавших есть дети — Россия атаковала ночью Запорожье

08:10 В Украине вводят масштабные отключения света — где блэкаут

Text

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

09:16 Дипломатия не работает — Зеленский отреагировал на атаку

09:14 Ночная атака на Одесчину — появились фото последствий

09:05 Некоторые товары нельзя вернуть в магазин — полный список в 2025

08:56 В Киевской области от обстрелов погибла мать с детьми

08:50 Услуги ЖКХ во время войны — кто может не платить в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:49 РФ атаковала Полтавщину — повреждены объекты нефтегазовой отрасли

08:29 Коммуналка в ноябре — что будет с ценами на свет, газ и воду

08:25 Среди пострадавших есть дети — Россия атаковала ночью Запорожье

08:10 В Украине вводят масштабные отключения света — где блэкаут

08:00 Зимняя помощь — кто получит около 20 тыс. грн на покупку дров

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

Text

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

21 октября
Text

17:58 Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября
Text

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

21 октября 2025 г. 17:58
Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

21 октября 2025 г. 13:16
ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025 г. 8:00
ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

20 октября 2025 г. 17:59
Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

20 октября 2025 г. 13:00
Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025 г. 8:00
Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

17 октября 2025 г. 21:20
Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

17 октября 2025 г. 19:15

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации