Україна
Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025 р. 08:01

Росіяни вкотре масовано атакували Україну в ніч проти 22 жовтня, в кількох областях ввели екстрені відключення світла. Також зустріч президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна у Будапешті була скасована. Її перенесли без визначених термінів. Тим часом в Кремлі вкотре відкинули будь-які спроби провести переговори та наголосили на своїх вимогах.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 22 жовтня

Запрошені гості:

  • Олег Лісний, політолог, віце-президент Аналітичного центру "Політика";
  • Ірина Фріз, народний депутат України, партія "Європейська Солідарність", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;
  • Ігор Швайка, заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ, капітан;
  • Ігор Когут, політолог, директор Українського парламентського інституту;
  • Сергій Джердж, голова Громадської ліги "Україна–НАТО";
  • Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Сергій Ауслендер, журналіст.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також прокоментував невдалу зустріч з Путіним та допомогу Україні. 

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто опублікував допис, де звинуватив вищі політичні еліти у змові для зриву переговорів Путіна та Трампа.

