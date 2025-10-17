Відео
Україна
Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE
Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

17 жовтня 2025 р. 18:17

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

13:07 Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2025
21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

13:22 Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

08:00 Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2025
19:00 Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

18:50 Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

Text
18:11 США вимагають від Росії зупинити війну — ефір Вечір.LIVE

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

13:07 Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2025
21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE нардеп Руслан Горбенко, партнер компанії SIC Group USA Катерина Одарченко, політтехнолог Руслан Рохов, доктор економічних наук Андрій Длігач, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих, польський експерт Пйотр Кульпа та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 17 жовтня між американським президентом Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським відбудеться зустріч. 

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак розповів, чого очікує Зеленський від зустрічі з Трампом у Вашингтоні.

Крім того, сьогодні український лідер зустрівся з представниками оборонної компанії Lockheed Marti. Сторони обговорили потреби ЗСУ в ППО та F-16.

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

13:07 Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня
21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

