Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE нардеп Руслан Горбенко, партнер компанії SIC Group USA Катерина Одарченко, політтехнолог Руслан Рохов, доктор економічних наук Андрій Длігач, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих, польський експерт Пйотр Кульпа та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 17 жовтня між американським президентом Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським відбудеться зустріч.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак розповів, чого очікує Зеленський від зустрічі з Трампом у Вашингтоні.

Крім того, сьогодні український лідер зустрівся з представниками оборонної компанії Lockheed Marti. Сторони обговорили потреби ЗСУ в ППО та F-16.