Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE нардеп Руслан Горбенко, партнер компании SIC Group USA Екатерина Одарченко, политтехнолог Руслан Рохов, доктор экономических наук Андрей Длигач, начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелих, польский эксперт Петр Кульпа и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Гости эфира обсудят, что 17 октября между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоится встреча.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, чего ожидает Зеленский от встречи с Трампом в Вашингтоне.

Кроме того, сегодня украинский лидер встретился с представителями оборонной компании Lockheed Marti. Стороны обсудили потребности ВСУ в ПВО и F-16.