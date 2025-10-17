Збільшення зарплат та опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про економічну ситуацію на прифронтових територіях та опалення в Україні.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме такі теми:

що відомо штучний інтелект та шляхи його використання у державних структурах в Україні;

як регулювати криптовалюту в Україні;

як протистояння Китаю та США допомагає Росії;

чи зміниться розмір міжнародної допомоги для України;

чи буде опалення у прифронтових регіонах України.

Нагадаємо, що нещодавно Гетманцев розповів, якими будуть прожитковий мінімум та пенсія в Україні у 2026 році.

Також Гетманцев озвучив рішення щодо того, як забезпечити житлом українських вчителів.