Збільшення зарплат та опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Збільшення зарплат та опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

17 жовтня 2025 р. 21:20

Text
Оновлено

21:20 Збільшення зарплат та опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text
Оновлено

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:07 Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2025
Text
Оновлено

21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

Text
Оновлено

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:22 Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2025
Text
Оновлено

19:00 Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

Text
Оновлено

18:50 Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

Text

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про економічну ситуацію на прифронтових територіях та опалення в Україні.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме такі теми:

  • що відомо штучний інтелект та шляхи його використання у державних структурах в Україні;
  • як регулювати криптовалюту в Україні;
  • як протистояння Китаю та США допомагає Росії;
  • чи зміниться розмір міжнародної допомоги для України;
  • чи буде опалення у прифронтових регіонах України.

Нагадаємо, що нещодавно Гетманцев розповів, якими будуть прожитковий мінімум та пенсія в Україні у 2026 році.

Також Гетманцев озвучив рішення щодо того, як забезпечити житлом українських вчителів.

