Збільшення зарплат та опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про економічну ситуацію на прифронтових територіях та опалення в Україні.
Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.
Про що говоритиме в ефірі Гетманцев
Політик в ефірі детально розкриватиме такі теми:
- що відомо штучний інтелект та шляхи його використання у державних структурах в Україні;
- як регулювати криптовалюту в Україні;
- як протистояння Китаю та США допомагає Росії;
- чи зміниться розмір міжнародної допомоги для України;
- чи буде опалення у прифронтових регіонах України.
Нагадаємо, що нещодавно Гетманцев розповів, якими будуть прожитковий мінімум та пенсія в Україні у 2026 році.
Також Гетманцев озвучив рішення щодо того, як забезпечити житлом українських вчителів.