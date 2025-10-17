Увеличение зарплат и отопления в Украине — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об экономической ситуации на прифронтовых территориях и отоплении в Украине.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:
- что известно искусственный интеллект и пути его использования в государственных структурах в Украине;
- как регулировать криптовалюту в Украине;
- как противостояние Китая и США помогает России;
- изменится ли размер международной помощи для Украины;
- будет ли отопление в прифронтовых регионах Украины.
Напомним, что недавно Гетманцев рассказал, какими будут прожиточный минимум и пенсия в Украине в 2026 году.
Также Гетманцев озвучил решение о том, как обеспечить жильем украинских учителей.