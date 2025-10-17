Увеличение зарплат и отопления в Украине — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об экономической ситуации на прифронтовых территориях и отоплении в Украине.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

что известно искусственный интеллект и пути его использования в государственных структурах в Украине;

как регулировать криптовалюту в Украине;

как противостояние Китая и США помогает России;

изменится ли размер международной помощи для Украины;

будет ли отопление в прифронтовых регионах Украины.

Напомним, что недавно Гетманцев рассказал, какими будут прожиточный минимум и пенсия в Украине в 2026 году.

Также Гетманцев озвучил решение о том, как обеспечить жильем украинских учителей.