Україна
Увеличение зарплат и отопления в Украине — интервью с Гетманцевым

Увеличение зарплат и отопления в Украине — интервью с Гетманцевым

17 октября 2025 г. 21:20

обновлено:

Увеличение зарплат и отопления в Украине — интервью с Гетманцевым

обновлено:

18:17 Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

обновлено:

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

обновлено:

08:00 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2025
обновлено:

21:45 Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

обновлено:

18:05 Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

обновлено:

13:22 Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

обновлено:

08:00 Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

15 октября 2025
обновлено:

19:00 Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

обновлено:

18:50 Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

21:20 Увеличение зарплат и отопления в Украине — интервью с Гетманцевым

18:17 Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2025
21:45 Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет об экономической ситуации на прифронтовых территориях и отоплении в Украине.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

  • что известно искусственный интеллект и пути его использования в государственных структурах в Украине;
  • как регулировать криптовалюту в Украине;
  • как противостояние Китая и США помогает России;
  • изменится ли размер международной помощи для Украины;
  • будет ли отопление в прифронтовых регионах Украины.

Напомним, что недавно Гетманцев рассказал, какими будут прожиточный минимум и пенсия в Украине в 2026 году.

Также Гетманцев озвучил решение о том, как обеспечить жильем украинских учителей.

 

Новости по теме

Увеличение зарплат и отопления в Украине — интервью с Гетманцевым

Зеленский раскрыл, что может стать шансом закончить войну

За какой поступок впервые арестовали Игоря Суркиса — что известно

Трамп сделал заявление об эффективности украинских дронов

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Трамп прокомментировал передачу ракет Tomahawk для ВСУ

Трамп заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине

Трамп раскрыл одну из тем переговоров с Зеленским

Графики отключения в Одессе на завтра — ситуация в энергетике

Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

21:18 Зеленский раскрыл, что может стать шансом закончить войну

21:16 За какой поступок впервые арестовали Игоря Суркиса — что известно

21:02 Трамп сделал заявление об эффективности украинских дронов

21:00 Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

20:57 Трамп прокомментировал передачу ракет Tomahawk для ВСУ

20:52 Трамп заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине

20:48 Трамп раскрыл одну из тем переговоров с Зеленским

20:46 Графики отключения в Одессе на завтра — ситуация в энергетике

20:31 Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

20:29 РФ изменила тактику атак на украинскую энергосистему — Укрэнерго

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

21:20 Увеличение зарплат и отопления в Украине — интервью с Гетманцевым

18:17 Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

16 октября
21:45 Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

17 октября 2025 г. 18:17
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

17 октября 2025 г. 13:07
Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2025 г. 8:00
Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

16 октября 2025 г. 21:45
Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

16 октября 2025 г. 18:05
Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Украинцев призвали экономить газ из-за атак РФ — эфир День.LIVE

16 октября 2025 г. 13:22
Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2025 г. 8:00
Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

15 октября 2025 г. 19:00

