Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE arrow
ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025
Text
обновлено:

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2025
Text
обновлено:

21:20 Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

Text
обновлено:

19:15 Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

Text
обновлено:

18:17 Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:07 Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2025
Text
обновлено:

21:45 Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

Text

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025
Text

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2025
Text

21:20 Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге заявил, что репарационный кредит позволит Украине покупать оружие в течение трех лет. По его словам, Еврокомиссия планирует до конца 2025 года утвердить репарационный кредит путем использования заблокированных средств РФ.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 21 октября

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят ключевые события дня от ситуации на фронте до международной дипломатии и экономических вызовов. В начале эфира обсудят обновления с Покровского направления, где украинские Силы спецопераций освободили промышленный объект, и прогноз по дальнейшему развитию боевых действий. Будут говорить и о подготовке России к зимней кампании, а также об обороне Харьковщины, где ближайшие недели могут стать решающими.

Также отдельно обсудят возможность встречи Путина и Трампа в Венгрии, дипломатические сигналы из Вашингтона и реакция Киева. Дипломаты прокомментируют риски, связанные с безопасностью такой встречи, а также усилия Украины по сохранению международной поддержки.

Кроме того, будут говорить об энергетической ситуации: готовности к отопительному сезону, помощи ЕС в ремонте инфраструктуры и состоянии объектов после обстрелов. Также обсудят новые финансовые вызовы от налогов и бюджета до репарационных механизмов и отказа США поддержать план G7 по замороженным российским активам.

Приглашенные гости:

  • Максим Бакулин, начальник службы информации и коммуникации 14-й бригады НГУ "Червона Калина", 1 корпус "Азов";
  • Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева и Киевской области;
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • София Федина, народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность";
  • Александр Бородин, представитель Третьего армейского корпуса;
  • Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017);
  • Сергей Фурса, экономист, финансист;
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Напомним, Дональд Трамп отказался от плана, который предложили страны "Большой семерки" относительно передачи 140 млрд замороженных активов РФ Украине.

Также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала, должна ли Украина уступать территории России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:20 Украина принимает иммигрантов на работу из-за нехватки рабочих

08:13 Коммунальные тарифы в Харькове с 1 ноября — что изменится

08:00 Денежная помощь от UNHCR Ukraine — кто получит из пенсионеров

Text

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

07:39 Чернигов без света — в городе массовые отключения воды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:20 Алименты для взрослых — когда дети должны давать деньги родителям

07:01 Отключения света — в ПриватБанке дали важные рекомендации

06:53 Не в этом веке — сколько времени надо РФ, чтобы захватить Украину

06:30 Зерно в октябре — почему теряет в цене рапс

06:30 Ошибка с учетом в ТЦК — забронируют ли

08:20 Украина принимает иммигрантов на работу из-за нехватки рабочих

08:13 Коммунальные тарифы в Харькове с 1 ноября — что изменится

08:00 Денежная помощь от UNHCR Ukraine — кто получит из пенсионеров

07:39 Чернигов без света — в городе массовые отключения воды

07:20 Алименты для взрослых — когда дети должны давать деньги родителям

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Отключения света — в ПриватБанке дали важные рекомендации

06:53 Не в этом веке — сколько времени надо РФ, чтобы захватить Украину

06:30 Зерно в октябре — почему теряет в цене рапс

06:30 Ошибка с учетом в ТЦК — забронируют ли

06:25 Немного теплее — какая погода будет в Украине сегодня

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

Text

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября
Text

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

17 октября
Text

21:20 Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

Видео по теме

Все видео
ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

20 октября 2025 г. 17:59
Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

20 октября 2025 г. 13:00
Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025 г. 8:00
Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

17 октября 2025 г. 21:20
Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

17 октября 2025 г. 19:15
Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

17 октября 2025 г. 18:17
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

17 октября 2025 г. 13:07
Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации