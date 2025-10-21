ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге заявил, что репарационный кредит позволит Украине покупать оружие в течение трех лет. По его словам, Еврокомиссия планирует до конца 2025 года утвердить репарационный кредит путем использования заблокированных средств РФ.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 21 октября

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят ключевые события дня от ситуации на фронте до международной дипломатии и экономических вызовов. В начале эфира обсудят обновления с Покровского направления, где украинские Силы спецопераций освободили промышленный объект, и прогноз по дальнейшему развитию боевых действий. Будут говорить и о подготовке России к зимней кампании, а также об обороне Харьковщины, где ближайшие недели могут стать решающими.

Также отдельно обсудят возможность встречи Путина и Трампа в Венгрии, дипломатические сигналы из Вашингтона и реакция Киева. Дипломаты прокомментируют риски, связанные с безопасностью такой встречи, а также усилия Украины по сохранению международной поддержки.

Кроме того, будут говорить об энергетической ситуации: готовности к отопительному сезону, помощи ЕС в ремонте инфраструктуры и состоянии объектов после обстрелов. Также обсудят новые финансовые вызовы от налогов и бюджета до репарационных механизмов и отказа США поддержать план G7 по замороженным российским активам.

Приглашенные гости:

Максим Бакулин, начальник службы информации и коммуникации 14-й бригады НГУ "Червона Калина", 1 корпус "Азов";

Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева и Киевской области;

Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

София Федина, народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность";

Александр Бородин, представитель Третьего армейского корпуса;

Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017);

Сергей Фурса, экономист, финансист;

Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Напомним, Дональд Трамп отказался от плана, который предложили страны "Большой семерки" относительно передачи 140 млрд замороженных активов РФ Украине.

Также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала, должна ли Украина уступать территории России.