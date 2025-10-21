ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро на полях зустрічі глав МЗС ЄС у Люксембурзі заявив, що репараційний кредит дозволить Україні купувати зброю протягом трьох років. За його словами, Єврокомісія планує до кінця 2025 року затвердити репараційний кредит шляхом використання заблокованих коштів РФ.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 21 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять ключові події дня від ситуації на фронті до міжнародної дипломатії та економічних викликів. На початку ефіру обговорять оновлення з Покровського напрямку, де українські Сили спецоперацій звільнили промисловий об’єкт, і прогноз щодо подальшого розвитку бойових дій. Говоритимуть і про підготовку Росії до зимової кампанії, а також про оборону Харківщини, де найближчі тижні можуть стати вирішальними.

Також окремо обговорять можливість зустрічі Путіна і Трампа в Угорщині, дипломатичні сигнали з Вашингтона та реакція Києва. Дипломати прокоментують ризики, пов’язані з безпекою такої зустрічі, а також зусилля України щодо збереження міжнародної підтримки.

Окрім того, говоритимуть про енергетичну ситуацію: готовність до опалювального сезону, допомогу ЄС у ремонті інфраструктури та стан об’єктів після обстрілів. Також обговорять нові фінансові виклики від податків і бюджету до репараційних механізмів та відмови США підтримати план G7 щодо заморожених російських активів.

Запрошені гості:

Максим Бакулін, начальник служби інформації та комунікації 14-ї бригади НГУ "Червона Калина", 1 корпус "Азов";

Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області;

Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Софія Федина, народна депутатка України, партія "Європейська Солідарність";

Олександр Бородін, речник Третього армійського корпусу;

Олександр Левченко, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (2010–2017);

Сергій Фурса, економіст, фінансист;

Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Нагадаємо, Дональд Трамп відмовився від плану, який запропонували країни "Великої сімки" стосовно передачі 140 млрд заморожених активів РФ Україні.

Також голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас прокоментувала, чи має Україна поступатися територіями Росії.