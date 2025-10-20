ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, народный депутат "Слуга Народа" Сергей Козырь, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев, эксперт-международник Евгений Добряк и директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ Юрий Ехануров.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира Вечір.LIVE обсудят новую инициативу Евросоюза, которая предусматривает, что новые члены не будут иметь права вето. Ожидается, что это должно помочь преодолеть сопротивление расширению блока со стороны таких стран, как Венгрия, которые опасаются, что новые члены могут влиять на важные аспекты внутренней и внешней политики союза.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Венгрии.

Ранее в Венгрии пообещали обеспечить Путину въезд в Будапешт. Там отметили, что российскому диктатору не стоит бояться ареста.