ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко, народний депутат "Слуга Народу" Сергій Козир, нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв, експерт-мiжнародник Євген Добряк та директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ Юрій Єхануров.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру Вечір.LIVE обговорять нову ініціативу Євросоюзу, яка передбачає, що нові члени не матимуть права вето. Очікується, що це має допомогти подолати опір розширенню блоку з боку таких країн, як Угорщина, які побоюються що нові члени можуть впливати на важливі аспекти внутрішньої та зовнішньої політики союзу.

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро висловився про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера США Дональда Трампа в Угорщині.

Раніше в Угорщині пообіцяли забезпечити Путіну вʼїзд до Будапешту. Там наголосили, що російському диктатору не варто боятися арешту.