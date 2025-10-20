Відео
Україна
ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

20 жовтня 2025 р. 17:59

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко, народний депутат "Слуга Народу" Сергій Козир, нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв, експерт-мiжнародник Євген Добряк та директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ Юрій Єхануров. 

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру Вечір.LIVE обговорять нову ініціативу Євросоюзу, яка передбачає, що нові члени не матимуть права вето. Очікується, що це має допомогти подолати опір розширенню блоку з боку таких країн, як Угорщина, які побоюються що нові члени можуть впливати на важливі аспекти внутрішньої та зовнішньої політики союзу. 

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро висловився про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера США Дональда Трампа в Угорщині.

Раніше в Угорщині пообіцяли забезпечити Путіну вʼїзд до Будапешту. Там наголосили, що російському диктатору не варто боятися арешту.

