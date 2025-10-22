Видео
Україна
Видео

В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

22 октября 2025 г. 18:09

После очередного масштабного удара России по энергетической инфраструктуре Украины некоторые регионы меняют порядок отключения электроэнергии. Чтобы обеспечить электроснабжение в районах, которые длительное время оставались без света, в ряде областей вводят почасовые графики отключений.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 22 октября

В то же время в некоторых областях продолжают действовать старые аварийные отключения, вызванные ракетными ударами.

Кроме того, ситуация может меняться каждый час, поэтому советуют следить за обновлениями на сайтах облэнерго. А тем, у кого сейчас есть свет, рекомендуют использовать электроэнергию максимально экономно.

Напомним, что 22 октября после очередной атаки РФ в ряде регионов Украины ввели экстренные отключения света.

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением электроэнергии по Украине в среду, 22 октября.

 

