Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

20 октября 2025 г. 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил усилия президента США Дональда Трампа и союзников и добавил, что они приближают завершение войны с Россией. Он сравнил масштабы войны в Украине и на Дальнем Востоке. Тем временем Дональд Трамп объяснил, почему не хочет согласовывать передачу Tomahawk Украине.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 20 октября

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят главные политические, безопасностные и экономические события дня. В центре внимания будет встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Эксперты оценят ключевые заявления сторон, дадут оценки мирных инициатив и перспективы завершения войны.

Будут говорить и о реакции мировых лидеров, заявлениях Белого дома и позиции Лондона относительно нового мирного соглашения для Украины. Также обсудят влияние договоренностей между Киевом и Вашингтоном на ситуацию на фронте.

В студии также поднимут вопрос безопасности на Херсонщине после обстрелов, повреждений энергетической инфраструктуры и готовности к отопительному сезону. Кроме того эксперты обсудят санкционную политику ЕС и Великобритании, а также новые ограничения для российских энергетических компаний.

Приглашенные гости:

  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО Украины (2008-2011)
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации
  • Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины в 2014-2016 гг.
  • Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS"
  • Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям
  • Денис Попович, военный аналитик
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы
  • Ярослав Куц, член Комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ Национальной ассоциации адвокатов Украины

Напомним, Владимир Зеленский также прокомментировал последствия, которые возможны, если Украина отдаст Донбасс России.

Между тем Дональд Трамп прокомментировал, действительно ли он хочет, чтобы Украина отдала свои территории России.

Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025 г. 8:00
Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

Увеличение зарплат и отопление в Украине — интервью с Гетманцевым

17 октября 2025 г. 21:20
Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

Аварийные мосты Киева ремонтируют "кусками" — эфир "Наше дело"

17 октября 2025 г. 19:15
Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Вскоре стартует встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

17 октября 2025 г. 18:17
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом — эфир День.LIVE

17 октября 2025 г. 13:07
Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

17 октября 2025 г. 8:00
Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

Трамп делает заявления после разговора с Путиным — трансляция

16 октября 2025 г. 21:45
Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Трамп проводит телефонный разговор с Путиным — эфир Вечір.LIVE

16 октября 2025 г. 18:05

