Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський похвалив зусилля президента США Дональда Трампа та союзників і додав, що вони наближають завершення війни з Росією. Він порівняв масштаби війни в Україні та на Далекому Сході. Тим часом Дональд Трамп пояснив, чому не хоче погоджувати передачу Tomahawk Україні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 20 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні політичні, безпекові та економічні події дня. У центрі уваги буде зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Експерти оцінять ключові заяви сторін, дадуть оцінки мирних ініціатив і перспективи завершення війни.

Говоритимуть й про реакцію світових лідерів, заяви Білого дому та позицію Лондона щодо нової мирної угоди для України. Також обговорять вплив домовленостей між Києвом і Вашингтоном на ситуацію на фронті.

У студії також порушать питання безпеки на Херсонщині після обстрілів, пошкоджень енергетичної інфраструктури та готовності до опалювального сезону. Окрім того експерти обговорять санкційну політику ЄС і Британії, а також нові обмеження для російських енергетичних компаній.

Запрошені гості:

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО України (2008–2011)

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

Тетяна Козаченко, адвокат, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України у 2014–2016 рр.

Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS"

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці

Віра Константинова, політолог, експертка з міжнародних відносин

Денис Попович, військовий аналітик

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи

Ярослав Куц, член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Національної асоціації адвокатів України

Нагадаємо, Володимир Зеленський також прокоментував наслідки, які можливі, якщо Україна віддасть Донбас Росії.

Тим часом Дональд Трамп прокоментував, чи справді він хоче, щоб Україна віддала свої території Росії.