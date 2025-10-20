Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE arrow
Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

20 жовтня 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

13:00 Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня 2025
Text
Оновлено

21:20 Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text
Оновлено

19:15 Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

Text
Оновлено

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:07 Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2025
Text
Оновлено

21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

Text
Оновлено

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:22 Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

13:00 Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня 2025
Text

21:20 Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

19:15 Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

Text

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський похвалив зусилля президента США Дональда Трампа та союзників і додав, що вони наближають завершення війни з Росією. Він порівняв масштаби війни в Україні та на Далекому Сході. Тим часом Дональд Трамп пояснив, чому не хоче погоджувати передачу Tomahawk Україні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 20 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні політичні, безпекові та економічні події дня. У центрі уваги буде зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Експерти оцінять ключові заяви сторін, дадуть оцінки мирних ініціатив і перспективи завершення війни.

Говоритимуть й про реакцію світових лідерів, заяви Білого дому та позицію Лондона щодо нової мирної угоди для України. Також обговорять вплив домовленостей між Києвом і Вашингтоном на ситуацію на фронті.

У студії також  порушать питання безпеки на Херсонщині після обстрілів, пошкоджень енергетичної інфраструктури та готовності до опалювального сезону. Окрім того експерти обговорять санкційну політику ЄС і Британії, а також нові обмеження для російських енергетичних компаній. 

Запрошені гості:

  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО України (2008–2011)
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації
  • Тетяна Козаченко, адвокат, громадська діячка, керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України у 2014–2016 рр.
  • Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS"
  • Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці
  • Віра Константинова, політолог, експертка з міжнародних відносин
  • Денис Попович, військовий аналітик
  • Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи
  • Ярослав Куц, член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Національної асоціації адвокатів України

Нагадаємо, Володимир Зеленський також прокоментував наслідки, які можливі, якщо Україна віддасть Донбас Росії.

Тим часом Дональд Трамп прокоментував, чи справді він хоче, щоб Україна віддала свої території Росії. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:33 На горі Піп Іван випав сніг та вдарив сильний мороз — фото

13:30 Касири відмовляються від деяких купюр — що треба знати українцям

13:23 Раді пропонують оновити перелік міноритарних мов — які виключать

13:22 На деяких КПП зафіксовано затори — черги на кордоні України

13:16 Енергетична безпека Молдови залежить від захисту Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:01 В Україні діють відключення світла — в кого не буде електрики

13:00 Допомога УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — де і кому доступні виплати

Text

13:00 Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

12:59 У Міненерго пояснили, як атаки Росії спустошують ППО України

12:37 Вчиняв насильство над падчеркою — в Одесі судили чоловіка

13:33 На горі Піп Іван випав сніг та вдарив сильний мороз — фото

13:30 Касири відмовляються від деяких купюр — що треба знати українцям

13:23 Раді пропонують оновити перелік міноритарних мов — які виключать

13:22 На деяких КПП зафіксовано затори — черги на кордоні України

13:16 Енергетична безпека Молдови залежить від захисту Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:01 В Україні діють відключення світла — в кого не буде електрики

13:00 Допомога УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — де і кому доступні виплати

12:59 У Міненерго пояснили, як атаки Росії спустошують ППО України

12:37 Вчиняв насильство над падчеркою — в Одесі судили чоловіка

12:37 Помічено один із небезпечних спалахів — прогноз магнітних бур

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

Text

13:00 Зеленський заявив про наближення кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня
Text

21:20 Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

19:15 Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

Text

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2025 р. 08:00
Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

17 жовтня 2025 р. 21:20
Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

Аварійні мости Києва ремонтують "шматками" — ефір "Наша справа"

17 жовтня 2025 р. 19:15
Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

17 жовтня 2025 р. 18:17
Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

17 жовтня 2025 р. 13:07
Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня 2025 р. 08:00
Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

16 жовтня 2025 р. 21:45
Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

16 жовтня 2025 р. 18:05

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації