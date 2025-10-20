Видео
Видео

Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025 г. 8:00

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не передаст Украине обещанные дальнобойные ракеты Tomahawk. Свое решение глава Белого дома аргументировал тем, что он якобы не намерен подвергать страну риску, предоставляя Украине всю запрашиваемую военную поддержку.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 20 октября

Приглашенные гости:

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины";
  • Эскандер Бариев, председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа;
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель;
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
  • Елена Шуляк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, в Белом доме во время встречи Зеленского и Трампа произошла ссора. Глава США настаивал, чтобы Украина согласилась на мир на условиях России. В некоторых СМИ появилась информация, что Путин предлагает Украине вернуть Херсонскую и Запорожскую область в обмен на Донбасс.

Зато Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры должны состояться исключительно после прекращения огня и Украина не рассматривает сдачу территорий для мира. Отдельно он добавил, что Россия значительно нарастила потенциал для атак по Украине из-за помощи КНДР, Китая и Ирана.

