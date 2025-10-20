Відео
Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2025 р. 08:00

08:00 Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня 2025
21:20 Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

18:17 Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

13:07 Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2025
21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

13:22 Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

08:00 Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2025
19:00 Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не передасть Україні обіцяні далекобійні ракети Tomahawk. Своє рішення глава Білого дому аргументував тим, що він нібито не має наміру наражати країну на ризик, надаючи Україні всю запитувану військову підтримку.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 20 жовтня

Запрошені гості:

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України";
  • Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
  • Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, у Білому домі під час зустрічі Зеленського та Трампа сталась сварка. Глава США наполягав, щоб Україна погодилась на мир на умовах Росії. У деяких ЗМІ з'явилась інформація, що Путін пропонує Україні повернути Херсонщину та Запорізьку область в обмін на Донбас.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори мають відбутися виключно після припинення вогню й Україна не розглядає здачу територій для миру. Окремо він додав, що Росія значно наростила потенціал для атак по Україні через допомогу КНДР, Китаю та Ірану.

08:51 У Газі після авіаударів загинули 26 людей — як реагує Трамп

08:50 Зимові субсидії — хто не отримає без важливого документа

08:15 На Сумщині пошкоджено залізницю — низка рейсів затримується

08:00 Грошова допомога від NRC — як перевірити статус заявки

08:00 У Гонконгу літак врізався в автомобіль і впав у море — подробиці

07:40 Росіяни 595 разів обстріляли Запорізьку область — які наслідки

07:38 Кортеж Венса постраждав від осколків снаряда

07:34 В ФІФА змінять правила футболу — почнуть з закону Венгера

07:30 Сплата штрафу — чи лишаються обов'язки перед ТЦК

07:22 Хто отримає субсидію, пільгу чи грошову допомогу на дрова у 2025

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Збільшення зарплат й опалення в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

17 жовтня 2025 р. 21:20
Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Незабаром стартує зустріч Трампа і Зеленського — ефір Вечір.LIVE

17 жовтня 2025 р. 18:17
Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

17 жовтня 2025 р. 13:07
Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

17 жовтня 2025 р. 08:00
Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

16 жовтня 2025 р. 21:45
Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

16 жовтня 2025 р. 18:05
Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

16 жовтня 2025 р. 13:22
Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2025 р. 08:00

