Трамп не дасть Україні зброю і сказав аргумент — ефір Ранок.LIVE

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не передасть Україні обіцяні далекобійні ракети Tomahawk. Своє рішення глава Білого дому аргументував тим, що він нібито не має наміру наражати країну на ризик, надаючи Україні всю запитувану військову підтримку.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 20 жовтня

Запрошені гості:

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України";

Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;

Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Микола Томенко, політичний та громадський діяч;

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій;

Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, у Білому домі під час зустрічі Зеленського та Трампа сталась сварка. Глава США наполягав, щоб Україна погодилась на мир на умовах Росії. У деяких ЗМІ з'явилась інформація, що Путін пропонує Україні повернути Херсонщину та Запорізьку область в обмін на Донбас.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори мають відбутися виключно після припинення вогню й Україна не розглядає здачу територій для миру. Окремо він додав, що Росія значно наростила потенціал для атак по Україні через допомогу КНДР, Китаю та Ірану.