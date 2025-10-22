В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Після чергового масштабного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України деякі регіони змінюють порядок відключення електроенергії. Щоб забезпечити електропостачання у районах, які тривалий час залишалися без світла, у ряді областей запроваджують погодинні графіки відключень.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 22 жовтня

Водночас у деяких областях продовжують діяти старі аварійні відключення, спричинені ракетними ударами.

Крім того, ситуація може змінюватися щогодини, тому радять стежити за оновленнями на сайтах обленерго. А тим, у кого зараз є світло, рекомендують використовувати електроенергію максимально економно.

Нагадаємо, що 22 жовтня після чергової атаки РФ у низці регіонів Україні запровадили екстрені відключення світла.

В "Укренерго" розповіли про ситуацію з відключенням електроенергії по Україні у середу, 22 жовтня.